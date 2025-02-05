05 февраля 2025

Сколько денег получит нефтяник-миллионер из ХМАО, решивший отдать выигрыш на благотворительность

Нефтяник из ХМАО, выигравший миллион, отдаст 130 тысяч рублей на налоги
© Служба новостей «URA.RU»
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Лотерейный миллионер получит 870 тысяч рублей на рыки после вычета налога
Лотерейный миллионер получит 870 тысяч рублей на рыки после вычета налога Фото:

Нефтяник из ХМАО, который выиграл миллион рублей в лотерее и решил передать деньги на благотворительность, после вычета налогов получит на руки 870 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи».

«Данный победитель из ХМАО выиграл 1 000 000 рублей. При выплате выигрыша будет удержан налог в размере 13%. Счастливчик получит 870 000 рублей. Налог зависит от суммы приза», — пояснили в пресс-службе.

Нефтянику подарили на Новый год пачку из десяти билетов, один из них и принес удачу. Выигранные деньги югорчанин решил пожертвовать на благотворительность, а остаток — потратить на подарки семье.

Ранее URA.RU рассказывало о поисках победителей лотерей «Столото» из ХМАО. Один из них выиграл 1,5 миллиона рублей, но спустя год так и не объявился.

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Нефтяник из ХМАО, который выиграл миллион рублей в лотерее и решил передать деньги на благотворительность, после вычета налогов получит на руки 870 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи». «Данный победитель из ХМАО выиграл 1 000 000 рублей. При выплате выигрыша будет удержан налог в размере 13%. Счастливчик получит 870 000 рублей. Налог зависит от суммы приза», — пояснили в пресс-службе. Нефтянику подарили на Новый год пачку из десяти билетов, один из них и принес удачу. Выигранные деньги югорчанин решил пожертвовать на благотворительность, а остаток — потратить на подарки семье. Ранее URA.RU рассказывало о поисках победителей лотерей «Столото» из ХМАО. Один из них выиграл 1,5 миллиона рублей, но спустя год так и не объявился.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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