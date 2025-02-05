В Челябинске в выходные 8 и 9 февраля детей научат делать славянскую куклу и торты на День святого Валентина. Также пройдут концерты звезд «Тик Тока» Миланы Хаметовой и Марьяны Локель. Об этих и других развлечениях — в материале URA.RU.
Какие мероприятия ждут детей в выходные
«Лопаем пупырку»
В развлекательном центре «Джунгли Сити» 9 февраля состоится детская вечеринка, где главным развлечением станет лопание пузырчатой пленки, а также зажигательные танцы. Начало — в 15:00. Стоимость билета — 1650 рублей.
Для юных кондитеров: торт «Валентинка»
Кондитерская «Высший вкус» 9 февраля приглашает детей на мастер-класс по созданию и декорированию мини-тортика «Валентинка». В программу войдут: экскурсия по кондитерской, дегустация сладостей, обучение кулинарному мастерству и вручение дипломов. Урок начнется в 12:00. Стоимость участия — 990 рублей.
Занятия творчеством
В Детском музее 8 февраля пройдут занятия, на которых дети познакомятся с образцами древней посуды, слепят и украсят глиняные горшочки. В субботу запланировано два занятия — в 13:00 и 16:00, стоимость участия — 300 рублей.
В Публичной библиотеке 8 февраля пройдет бесплатный мастер-класс по изготовлению славянской куклы «Успешница» — символа успеха и благополучия. Необходимые материалы просят приносить с собой. Начало — в 14:00.
Концерты звезд TikTok
В челябинском конгресс-холле впервые сольно выступит Милана Хаметова. Со сцены 8 февраля прозвучат ее хиты «Умка», «ЛП», «Купи песика» и новые песни. Цена билета — от 300 рублей.
В кинотеатре «Победа» 8 февраля выступит популярная блогерша и певица Марьяна Локель. На концерте прозвучат ее лучшие хиты, включая «Медляк», «Мандаринки» и «Арбузная жвачка». Стоимость — 1500 рублей.
Новый формат игр: лото, кино и музыка
В кинотеатре «Победа» запускают новую серию развлечений. В воскресенье, 9 февраля, для челябинцев пройдут: классическое лото, квизы, караоке и показ премьеры. Стоимость участия — 600 рублей. Старт мероприятия — в 18:00.
Встреча со спасателями
Центральная детская библиотека имени Горького 9 февраля проведет бесплатную встречу с командиром поисково-спасательного подразделения. Гостей ждут увлекательные рассказы о спасении людей, правилах безопасности и демонстрация спецоборудования. Мероприятие начнется в 13:00. Вход бесплатный.
Автобусная экскурсия по Челябинску
Проект «Айда со мной» и краевед Александр Краснов устроят 9 февраля экскурсию по городу на автобусе. В программе: рассказы об истории города, легендарных личностях и театральной жизни. Ожидается также посещение обновленного Театра драмы. Стоимость — 750 рублей.
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