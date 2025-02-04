04 февраля 2025

Жители Пыть-Яха массово жалуются на отсутствие больничного стационара для детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанам приходится ездить с больными детьми в Сургут
Югорчанам приходится ездить с больными детьми в Сургут Фото:

Жители Пыть-Яха (ХМАО) пожаловались на отсутствие детского стационара в городской больнице. Об этом URA.RU сообщил общественный активист Игорь Кувакин.

«В больнице нет возможности положить ребенка на лечение, так как нет детского стационара. Людям приходится ехать в Сургут с детьми, у которых пневмония или температура», — сообщил Кувакин.

В данный момент в городе введен карантин и масочный режим — среди детей наблюдается высокая заболеваемость вирусными инфекциями, но лечить их негде. Собеседник добавил, что педиатр в больнице есть, а также в медучреждении делают необходимые анализы, однако направление на стационарное лечение дают в ближайший город.

В депздрав Югры направлен официальный запрос. Ответ ожидается.

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Жители Пыть-Яха (ХМАО) пожаловались на отсутствие детского стационара в городской больнице. Об этом URA.RU сообщил общественный активист Игорь Кувакин. «В больнице нет возможности положить ребенка на лечение, так как нет детского стационара. Людям приходится ехать в Сургут с детьми, у которых пневмония или температура», — сообщил Кувакин. В данный момент в городе введен карантин и масочный режим — среди детей наблюдается высокая заболеваемость вирусными инфекциями, но лечить их негде. Собеседник добавил, что педиатр в больнице есть, а также в медучреждении делают необходимые анализы, однако направление на стационарное лечение дают в ближайший город. В депздрав Югры направлен официальный запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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