Жители Пыть-Яха массово жалуются на отсутствие больничного стационара для детей

Жители Пыть-Яха (ХМАО) пожаловались на отсутствие детского стационара в городской больнице. Об этом URA.RU сообщил общественный активист Игорь Кувакин.
«В больнице нет возможности положить ребенка на лечение, так как нет детского стационара. Людям приходится ехать в Сургут с детьми, у которых пневмония или температура», — сообщил Кувакин.
В данный момент в городе введен карантин и масочный режим — среди детей наблюдается высокая заболеваемость вирусными инфекциями, но лечить их негде. Собеседник добавил, что педиатр в больнице есть, а также в медучреждении делают необходимые анализы, однако направление на стационарное лечение дают в ближайший город.
В депздрав Югры направлен официальный запрос. Ответ ожидается.
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