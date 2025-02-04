04 февраля 2025

В ХМАО из-за потепления ограничат движения на зимниках. Список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С 6 февраля в ХМАО ограничат движение по автозимникам
С 6 февраля в ХМАО ограничат движение по автозимникам Фото:

В ХМАО из-за теплой погоды ограничат движение по автозимникам. Передвигаться по ним смогут автомобили массой менее пяти и менее 15 тонн в зависимости от участка, сообщает Управление автодорог Югры.

«В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха, с 8:00 часов 06.02.2025г. и до наступления устойчивых отрицательных температур воздуха на зимних автомобильных дорогах будет введено ограничение движения транспортных средств общей массой более 15 тонн», — сообщает telegram-канал Управление автодорог Югры.

Ограничения до 15 тонн:

Цингалы — Горноправдинск, в том числе переправы через Иртыш;

Ханты-Мансийск — Имитуй — Янгуловка, в том числе переправы через протоку Байбалаковскую;

Янгуловка — Согом;

Автодорога Ханты-Мансийск — Талинка» -Белогорье» 13 километр;

Белогорье — Кирпичный;

Белогорье — Луговской, в том числе переправы через протоку Ендырская;

Луговской — Троица;

Троица — Елизарово — Кедровый;

Кедровый — Урманный, в том числе переправы через Обь;

Подъезд к деревне Чембакчина, участок км 0+000 — км 18+348;

Тюли — Выкатной.

Ограничения до пяти тонн:

Автодорога Сибирский — Батово, участок км 0+000 — км 28+150;

Угут — Малоюганский;

Сытомино — Горный.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО из-за теплой погоды ограничат движение по автозимникам. Передвигаться по ним смогут автомобили массой менее пяти и менее 15 тонн в зависимости от участка, сообщает Управление автодорог Югры. «В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха, с 8:00 часов 06.02.2025г. и до наступления устойчивых отрицательных температур воздуха на зимних автомобильных дорогах будет введено ограничение движения транспортных средств общей массой более 15 тонн», — сообщает telegram-канал Управление автодорог Югры. Ограничения до 15 тонн: Цингалы — Горноправдинск, в том числе переправы через Иртыш; Ханты-Мансийск — Имитуй — Янгуловка, в том числе переправы через протоку Байбалаковскую; Янгуловка — Согом; Автодорога Ханты-Мансийск — Талинка» -Белогорье» 13 километр; Белогорье — Кирпичный; Белогорье — Луговской, в том числе переправы через протоку Ендырская; Луговской — Троица; Троица — Елизарово — Кедровый; Кедровый — Урманный, в том числе переправы через Обь; Подъезд к деревне Чембакчина, участок км 0+000 — км 18+348; Тюли — Выкатной. Ограничения до пяти тонн: Автодорога Сибирский — Батово, участок км 0+000 — км 28+150; Угут — Малоюганский; Сытомино — Горный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...