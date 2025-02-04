В ХМАО из-за теплой погоды ограничат движение по автозимникам. Передвигаться по ним смогут автомобили массой менее пяти и менее 15 тонн в зависимости от участка, сообщает Управление автодорог Югры.
«В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха, с 8:00 часов 06.02.2025г. и до наступления устойчивых отрицательных температур воздуха на зимних автомобильных дорогах будет введено ограничение движения транспортных средств общей массой более 15 тонн», — сообщает telegram-канал Управление автодорог Югры.
Ограничения до 15 тонн:
Цингалы — Горноправдинск, в том числе переправы через Иртыш;
Ханты-Мансийск — Имитуй — Янгуловка, в том числе переправы через протоку Байбалаковскую;
Янгуловка — Согом;
Автодорога Ханты-Мансийск — Талинка» -Белогорье» 13 километр;
Белогорье — Кирпичный;
Белогорье — Луговской, в том числе переправы через протоку Ендырская;
Луговской — Троица;
Троица — Елизарово — Кедровый;
Кедровый — Урманный, в том числе переправы через Обь;
Подъезд к деревне Чембакчина, участок км 0+000 — км 18+348;
Тюли — Выкатной.
Ограничения до пяти тонн:
Автодорога Сибирский — Батово, участок км 0+000 — км 28+150;
Угут — Малоюганский;
Сытомино — Горный.
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