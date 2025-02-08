Росгосцирк объяснил, почему судится с мэрией Екатеринбурга за миллионы

Росгосцирк требует с властей Екатеринбурга проценты за землю
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Последнее представление в Екатеринбургском цирке перед реконструкцией. Екатеринбург , цирк, тигр, дрессировщик
В 2024 году Росгосцирк уже взыскал с мэрии 85,3 миллиона рублей Фото:

Причиной иска Росгосцирка к мэрии Екатеринбурга стали новые неуплаченные проценты, которые составили более 13,7 миллиона рублей, за участок на улице Народной Воли (дорога к строящейся на набережной реки Исеть «УГМК Арене»). Такой ответ на запрос за подписью первого замдиректора российской госкомпании Татьяны Бушковой получило URA.RU.

«Указанный иск направлен ФПК „Росгосцирк“ к администрации города Екатеринбурга на взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму возмещения в размере 78094300 рублей за ранее изъятый администрацией города Екатеринбурга для муниципальных нужд земельный участок по улице Народной Воли», — объяснила Бушкова, отмечается в письме. Подчеркнув, что сумма накопилась за год, за период с 1 ноября 2023 года по 18 ноября 2024 года.

В организации добавили, что в апреле 2024 года с мэрии уже были взысканы 7,2 миллиона рублей процентов. Начислили их за период с 30 марта 2022 года по 31 октября 2023-го. Сам же ущерб в 78 миллионов рублей мэрия возместила лишь в ноябре 2024 года и предложений об урегулировании споров от них в Росгосцирк так и не поступило.

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Причиной иска Росгосцирка к мэрии Екатеринбурга стали новые неуплаченные проценты, которые составили более 13,7 миллиона рублей, за участок на улице Народной Воли (дорога к строящейся на набережной реки Исеть «УГМК Арене»). Такой ответ на запрос за подписью первого замдиректора российской госкомпании Татьяны Бушковой получило URA.RU. «Указанный иск направлен ФПК „Росгосцирк“ к администрации города Екатеринбурга на взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму возмещения в размере 78094300 рублей за ранее изъятый администрацией города Екатеринбурга для муниципальных нужд земельный участок по улице Народной Воли», — объяснила Бушкова, отмечается в письме. Подчеркнув, что сумма накопилась за год, за период с 1 ноября 2023 года по 18 ноября 2024 года. В организации добавили, что в апреле 2024 года с мэрии уже были взысканы 7,2 миллиона рублей процентов. Начислили их за период с 30 марта 2022 года по 31 октября 2023-го. Сам же ущерб в 78 миллионов рублей мэрия возместила лишь в ноябре 2024 года и предложений об урегулировании споров от них в Росгосцирк так и не поступило.
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