Росгосцирк объяснил, почему судится с мэрией Екатеринбурга за миллионы

Росгосцирк требует с властей Екатеринбурга проценты за землю

08 февраля 2025 в 09:24 Размер текста - 17 +

В 2024 году Росгосцирк уже взыскал с мэрии 85,3 миллиона рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Причиной иска Росгосцирка к мэрии Екатеринбурга стали новые неуплаченные проценты, которые составили более 13,7 миллиона рублей, за участок на улице Народной Воли (дорога к строящейся на набережной реки Исеть «УГМК Арене»). Такой ответ на запрос за подписью первого замдиректора российской госкомпании Татьяны Бушковой получило URA.RU. «Указанный иск направлен ФПК „Росгосцирк“ к администрации города Екатеринбурга на взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму возмещения в размере 78094300 рублей за ранее изъятый администрацией города Екатеринбурга для муниципальных нужд земельный участок по улице Народной Воли», — объяснила Бушкова, отмечается в письме. Подчеркнув, что сумма накопилась за год, за период с 1 ноября 2023 года по 18 ноября 2024 года. В организации добавили, что в апреле 2024 года с мэрии уже были взысканы 7,2 миллиона рублей процентов. Начислили их за период с 30 марта 2022 года по 31 октября 2023-го. Сам же ущерб в 78 миллионов рублей мэрия возместила лишь в ноябре 2024 года и предложений об урегулировании споров от них в Росгосцирк так и не поступило. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причиной иска Росгосцирка к мэрии Екатеринбурга стали новые неуплаченные проценты, которые составили более 13,7 миллиона рублей, за участок на улице Народной Воли (дорога к строящейся на набережной реки Исеть «УГМК Арене»). Такой ответ на запрос за подписью первого замдиректора российской госкомпании Татьяны Бушковой получило URA.RU. «Указанный иск направлен ФПК „Росгосцирк“ к администрации города Екатеринбурга на взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму возмещения в размере 78094300 рублей за ранее изъятый администрацией города Екатеринбурга для муниципальных нужд земельный участок по улице Народной Воли», — объяснила Бушкова, отмечается в письме. Подчеркнув, что сумма накопилась за год, за период с 1 ноября 2023 года по 18 ноября 2024 года. В организации добавили, что в апреле 2024 года с мэрии уже были взысканы 7,2 миллиона рублей процентов. Начислили их за период с 30 марта 2022 года по 31 октября 2023-го. Сам же ущерб в 78 миллионов рублей мэрия возместила лишь в ноябре 2024 года и предложений об урегулировании споров от них в Росгосцирк так и не поступило.