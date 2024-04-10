Росгосцирк отсудил у мэрии Екатеринбурга 85 млн рублей

10 апреля 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

В течении месяца мэрия может обжаловать решение суда Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Росгосцирк взыскал 85,3 миллиона рублей с администрации Екатеринбурга. Средства стали компенсацией за земельный участок общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров, который забрал земельный комитет. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда. «Иск удовлетворить. Взыскать с муниципального образования город Екатеринбург в лице администрации города Екатеринбурга в пользу Федерального казенного предприятия „Российская государственная цирковая компания“ 85333534 рублей 63 копейки, из которых 78094300 рублей — долг, 7239234 рублей 63 копейки — проценты, а также 200000 рублей — государственная пошлина», — говорится в решении, опубликованном 8 апреля. Из картотеки арбитража следует, что участок на улице 8 Марта, 43 и 45 общей площадью более 36 тысяч «квадратов» принадлежал Росгосцирку. В 2018 году мэрия утвердила проект межевания, в ходе которого территорию разделили на три части. Два из них — территория цирка и третий — бизнес-центр Sammit, их передали первому владельцу, а участок между ними (3,5 тысяч «квадратов», оценивший в 78 млн рублей) остались в собственности администрации. В декабре 2023 года сумма иска составляла 89,7 млн рублей. На тот момент информация о причине подачи заявления указана не была. В Росгосцирке не объяснили мотив иска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Росгосцирк взыскал 85,3 миллиона рублей с администрации Екатеринбурга. Средства стали компенсацией за земельный участок общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров, который забрал земельный комитет. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда. «Иск удовлетворить. Взыскать с муниципального образования город Екатеринбург в лице администрации города Екатеринбурга в пользу Федерального казенного предприятия „Российская государственная цирковая компания“ 85333534 рублей 63 копейки, из которых 78094300 рублей — долг, 7239234 рублей 63 копейки — проценты, а также 200000 рублей — государственная пошлина», — говорится в решении, опубликованном 8 апреля. Из картотеки арбитража следует, что участок на улице 8 Марта, 43 и 45 общей площадью более 36 тысяч «квадратов» принадлежал Росгосцирку. В 2018 году мэрия утвердила проект межевания, в ходе которого территорию разделили на три части. Два из них — территория цирка и третий — бизнес-центр Sammit, их передали первому владельцу, а участок между ними (3,5 тысяч «квадратов», оценивший в 78 млн рублей) остались в собственности администрации. В декабре 2023 года сумма иска составляла 89,7 млн рублей. На тот момент информация о причине подачи заявления указана не была. В Росгосцирке не объяснили мотив иска.