Mash: американский производитель двигателей для F-16 выплатил миллион бойцу ВС РФ

Американская оборонная компания Pratt & Whitney, известная производством двигателей для истребителей F-16, выплатит миллион рублей российскому военнослужащему. Боец ВС РФ, которому перейдут деньги, ранее работал в компании, которой задолжала Pratt & Whitney. Сейчас он получил ранение осколком на фронте в Курской области.
До 2022 года Pratt & Whitney работали в России под юридическим лицом ООО «Пратт энд Уитни Восток». После начала специальной военной операции компания быстро покинула российский рынок. В спешке они не рассчитались с российской компанией, которая предоставляла им автомобили в аренду, оставив задолженность в размере двух миллионов рублей, сообщает Mash.
Попытки договориться о выплате задолженности не увенчались успехом, и вопрос перешёл к коллекторам. В итоге дело дошло до суда, который постановил взыскать с американской компании два миллиона рублей. Полученные средства, как было заявлено российской фирмой, будут переданы юристу по имени Николай, который ранее работал у них на предприятии, но в 2024 году ушёл служить на СВО, где был ранен в ногу осколком мины.
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