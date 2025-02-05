Пермяк вернулся домой из украинского плена

Житель Гремячинска (Пермский край), который был захвачен в плен в ходе специальной военной операции на Украине, оказался в числе военных, вернувшихся на родину. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня состоялся уже второй в этом году обмен пленными между Россией и украинской стороной по формуле 150 на 150. Сверили общие списки, среди освобожденных есть и наш земляк, контрактник, родом из Гремячинска», — написал Сапко.
Омбудсмен добавил, что уже связался с матерью бойца и сообщил ей хорошую новость. По словам Сапко, работа по возвращению пленных россиян домой продолжается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!