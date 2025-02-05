Пермяк вернулся домой из украинского плена

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Родным бойца уже сообщили хорошие новости
Родным бойца уже сообщили хорошие новости Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Гремячинска (Пермский край), который был захвачен в плен в ходе специальной военной операции на Украине, оказался в числе военных, вернувшихся на родину. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня состоялся уже второй в этом году обмен пленными между Россией и украинской стороной по формуле 150 на 150. Сверили общие списки, среди освобожденных есть и наш земляк, контрактник, родом из Гремячинска», — написал Сапко.

Омбудсмен добавил, что уже связался с матерью бойца и сообщил ей хорошую новость. По словам Сапко, работа по возвращению пленных россиян домой продолжается.

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Житель Гремячинска (Пермский край), который был захвачен в плен в ходе специальной военной операции на Украине, оказался в числе военных, вернувшихся на родину. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня состоялся уже второй в этом году обмен пленными между Россией и украинской стороной по формуле 150 на 150. Сверили общие списки, среди освобожденных есть и наш земляк, контрактник, родом из Гремячинска», — написал Сапко. Омбудсмен добавил, что уже связался с матерью бойца и сообщил ей хорошую новость. По словам Сапко, работа по возвращению пленных россиян домой продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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