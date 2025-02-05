Губернатор Текслер и глава ФМБА Скворцова проинспектировали больницы Снежинска. Фото

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Вероника Скворцова и Алексей Текслер оценили модернизацию здравоохранения в Снежинске
Вероника Скворцова и Алексей Текслер оценили модернизацию здравоохранения в Снежинске Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Тесклер провел рабочую встречу с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой. В ЗАТО Снежинск они обсудили вопросы модернизации медицины в городах Росатома, а также осмотрели лечебные учреждения города, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«У нас много учреждений ФМБА, причем разнонаправленных — до исследовательских центров включительно. За последние пять лет очень многое сделано. Так, в Снежинске реализован проект модернизации приемного покоя, который сейчас масштабируется на всю страну. Сегодня обсудили подобный проект в Озерске, но в более расширенном формате», — заметил Текслер в разговоре с главой ФМБА.

Он также подчеркнул, что в учебных заведениях будет увеличиваться число мест для целевиков из ЗАТО, а в них самих необходимо создавать жилищные условия для выпускников. В области разработаны соответствующие совместные программы с градообразующими предприятиями Росатома.

«Мы вместе с Росатомом создаем центр промышленной медицины, сети цифровых травмпунктов на производстве с возможностями телемедицинских консультаций в режиме реального времени и ряд других проектов. В Озерске и Снежинске развиваются сосудистые центры, онкологическая служба, меняются поликлиники», — подвела итоги визита Скворцова.

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Губернатор Челябинской области Алексей Тесклер провел рабочую встречу с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой. В ЗАТО Снежинск они обсудили вопросы модернизации медицины в городах Росатома, а также осмотрели лечебные учреждения города, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «У нас много учреждений ФМБА, причем разнонаправленных — до исследовательских центров включительно. За последние пять лет очень многое сделано. Так, в Снежинске реализован проект модернизации приемного покоя, который сейчас масштабируется на всю страну. Сегодня обсудили подобный проект в Озерске, но в более расширенном формате», — заметил Текслер в разговоре с главой ФМБА. Он также подчеркнул, что в учебных заведениях будет увеличиваться число мест для целевиков из ЗАТО, а в них самих необходимо создавать жилищные условия для выпускников. В области разработаны соответствующие совместные программы с градообразующими предприятиями Росатома. «Мы вместе с Росатомом создаем центр промышленной медицины, сети цифровых травмпунктов на производстве с возможностями телемедицинских консультаций в режиме реального времени и ряд других проектов. В Озерске и Снежинске развиваются сосудистые центры, онкологическая служба, меняются поликлиники», — подвела итоги визита Скворцова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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