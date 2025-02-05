Губернатор Челябинской области Алексей Тесклер провел рабочую встречу с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой. В ЗАТО Снежинск они обсудили вопросы модернизации медицины в городах Росатома, а также осмотрели лечебные учреждения города, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.
«У нас много учреждений ФМБА, причем разнонаправленных — до исследовательских центров включительно. За последние пять лет очень многое сделано. Так, в Снежинске реализован проект модернизации приемного покоя, который сейчас масштабируется на всю страну. Сегодня обсудили подобный проект в Озерске, но в более расширенном формате», — заметил Текслер в разговоре с главой ФМБА.
Он также подчеркнул, что в учебных заведениях будет увеличиваться число мест для целевиков из ЗАТО, а в них самих необходимо создавать жилищные условия для выпускников. В области разработаны соответствующие совместные программы с градообразующими предприятиями Росатома.
«Мы вместе с Росатомом создаем центр промышленной медицины, сети цифровых травмпунктов на производстве с возможностями телемедицинских консультаций в режиме реального времени и ряд других проектов. В Озерске и Снежинске развиваются сосудистые центры, онкологическая служба, меняются поликлиники», — подвела итоги визита Скворцова.
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