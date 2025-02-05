Губернатор Текслер и глава ФМБА Скворцова проинспектировали больницы Снежинска. Фото

05 февраля 2025 в 19:27 Размер текста - 17 +

Вероника Скворцова и Алексей Текслер оценили модернизацию здравоохранения в Снежинске Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Губернатор Челябинской области Алексей Тесклер провел рабочую встречу с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой. В ЗАТО Снежинск они обсудили вопросы модернизации медицины в городах Росатома, а также осмотрели лечебные учреждения города, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «У нас много учреждений ФМБА, причем разнонаправленных — до исследовательских центров включительно. За последние пять лет очень многое сделано. Так, в Снежинске реализован проект модернизации приемного покоя, который сейчас масштабируется на всю страну. Сегодня обсудили подобный проект в Озерске, но в более расширенном формате», — заметил Текслер в разговоре с главой ФМБА. Он также подчеркнул, что в учебных заведениях будет увеличиваться число мест для целевиков из ЗАТО, а в них самих необходимо создавать жилищные условия для выпускников. В области разработаны соответствующие совместные программы с градообразующими предприятиями Росатома. «Мы вместе с Росатомом создаем центр промышленной медицины, сети цифровых травмпунктов на производстве с возможностями телемедицинских консультаций в режиме реального времени и ряд других проектов. В Озерске и Снежинске развиваются сосудистые центры, онкологическая служба, меняются поликлиники», — подвела итоги визита Скворцова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Тесклер провел рабочую встречу с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой. В ЗАТО Снежинск они обсудили вопросы модернизации медицины в городах Росатома, а также осмотрели лечебные учреждения города, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «У нас много учреждений ФМБА, причем разнонаправленных — до исследовательских центров включительно. За последние пять лет очень многое сделано. Так, в Снежинске реализован проект модернизации приемного покоя, который сейчас масштабируется на всю страну. Сегодня обсудили подобный проект в Озерске, но в более расширенном формате», — заметил Текслер в разговоре с главой ФМБА. Он также подчеркнул, что в учебных заведениях будет увеличиваться число мест для целевиков из ЗАТО, а в них самих необходимо создавать жилищные условия для выпускников. В области разработаны соответствующие совместные программы с градообразующими предприятиями Росатома. «Мы вместе с Росатомом создаем центр промышленной медицины, сети цифровых травмпунктов на производстве с возможностями телемедицинских консультаций в режиме реального времени и ряд других проектов. В Озерске и Снежинске развиваются сосудистые центры, онкологическая служба, меняются поликлиники», — подвела итоги визита Скворцова.