Под Екатеринбургом ограничат движение по трассе из Челябинска

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Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, дорожные знаки, трасса, дорога, дорожные работы, дорожная техника, ремонт автодороги
Движение организуют по одной полосе Фото:

На участке трассы М-5 «Урал» возле Сысерти 6 февраля ограничат проезд в Екатеринбург на время ремонта. Движение будет организовано по одной полосе, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Информирование пользователей дорог на 6 февраля. Возле Сысерти (170-й, 186-й километры) будут вестись работы по ямочному ремонту. Движение в направлении Екатеринбурга организуют по одной полосе», — говорится в сообщении.

Водителей призвали заранее планировать маршрут с учетом затруднения движения. «Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы», — подчеркнули дорожники.

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На участке трассы М-5 «Урал» возле Сысерти 6 февраля ограничат проезд в Екатеринбург на время ремонта. Движение будет организовано по одной полосе, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Информирование пользователей дорог на 6 февраля. Возле Сысерти (170-й, 186-й километры) будут вестись работы по ямочному ремонту. Движение в направлении Екатеринбурга организуют по одной полосе», — говорится в сообщении. Водителей призвали заранее планировать маршрут с учетом затруднения движения. «Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы», — подчеркнули дорожники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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