Под Екатеринбургом ограничат движение по трассе из Челябинска

На участке трассы М-5 «Урал» возле Сысерти 6 февраля ограничат проезд в Екатеринбург на время ремонта. Движение будет организовано по одной полосе, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Информирование пользователей дорог на 6 февраля. Возле Сысерти (170-й, 186-й километры) будут вестись работы по ямочному ремонту. Движение в направлении Екатеринбурга организуют по одной полосе», — говорится в сообщении.
Водителей призвали заранее планировать маршрут с учетом затруднения движения. «Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы», — подчеркнули дорожники.
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