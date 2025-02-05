В Перми взлетел спрос на новостройки

В Перми интерес к квартирам в новостройках вырос на 5%
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки стали чаще интересоваться новым жильем
Пермяки стали чаще интересоваться новым жильем Фото:

Жители Перми стали чаще интересоваться квартирами в строящихся домах. Так, с октября по декабрь 2024 года спрос на жилье в новостройках вырос на 5%, по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В четвертом квартале 2024 года в Перми вырос спрос на квартиры в новостройках на 5%. Отдельно на однокомнатные — на 23%, двухкомнатные — на 13% квартиры и студии — на 29%», — сказано в сообщении.

Уточняется, что предложение также стало больше. Количество однокомнатных квартир в продаже выросло на 19%, двухкомнатных — на 17%, трехкомнатных — на 25%, а студий — на 30%.

Ранее URA.RU рассказало, что в пермяки стали чаще интересоваться семейной ипотекой. Спрос на эту программу вырос на 2,7%.

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Жители Перми стали чаще интересоваться квартирами в строящихся домах. Так, с октября по декабрь 2024 года спрос на жилье в новостройках вырос на 5%, по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В четвертом квартале 2024 года в Перми вырос спрос на квартиры в новостройках на 5%. Отдельно на однокомнатные — на 23%, двухкомнатные — на 13% квартиры и студии — на 29%», — сказано в сообщении. Уточняется, что предложение также стало больше. Количество однокомнатных квартир в продаже выросло на 19%, двухкомнатных — на 17%, трехкомнатных — на 25%, а студий — на 30%. Ранее URA.RU рассказало, что в пермяки стали чаще интересоваться семейной ипотекой. Спрос на эту программу вырос на 2,7%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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