В Перми взлетел спрос на новостройки

Жители Перми стали чаще интересоваться квартирами в строящихся домах. Так, с октября по декабрь 2024 года спрос на жилье в новостройках вырос на 5%, по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«В четвертом квартале 2024 года в Перми вырос спрос на квартиры в новостройках на 5%. Отдельно на однокомнатные — на 23%, двухкомнатные — на 13% квартиры и студии — на 29%», — сказано в сообщении.
Уточняется, что предложение также стало больше. Количество однокомнатных квартир в продаже выросло на 19%, двухкомнатных — на 17%, трехкомнатных — на 25%, а студий — на 30%.
Ранее URA.RU рассказало, что в пермяки стали чаще интересоваться семейной ипотекой. Спрос на эту программу вырос на 2,7%.
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