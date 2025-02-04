04 февраля 2025

В Пермском крае стремительно вырос спрос на семейную ипотеку

В Пермском крае интерес к семейной ипотеке вырос на 2,7%
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки стали чаще интересоваться семейной ипотекой
Пермяки стали чаще интересоваться семейной ипотекой Фото:

Жители Пермского края стали активнее интересоваться льготными ипотечными программами. Так, с июля 2024 года по январь 2025 года спрос на семейную ипотеку вырос на 2,7%. Об этом URA.RU рассказали специалисты сервисов «Яндекс Недвижимости» и «Поиск Яндекса».

«В Пермском крае доля интереса к семейной ипотечной программе увеличилась с 62,8% в июле до 65,5% к 1 января 2025 года. В то же время 69,7% предложений в новостройках региона подходит под бюджет семейной программы», — сообщили аналитики.

На ИТ-ипотеку спрос, наоборот, за полгода снизился с 8,9% до 4,1%. Уточняется, что под эту программу в Пермском крае подходят 96% квартир.

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Жители Пермского края стали активнее интересоваться льготными ипотечными программами. Так, с июля 2024 года по январь 2025 года спрос на семейную ипотеку вырос на 2,7%. Об этом URA.RU рассказали специалисты сервисов «Яндекс Недвижимости» и «Поиск Яндекса». «В Пермском крае доля интереса к семейной ипотечной программе увеличилась с 62,8% в июле до 65,5% к 1 января 2025 года. В то же время 69,7% предложений в новостройках региона подходит под бюджет семейной программы», — сообщили аналитики. На ИТ-ипотеку спрос, наоборот, за полгода снизился с 8,9% до 4,1%. Уточняется, что под эту программу в Пермском крае подходят 96% квартир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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