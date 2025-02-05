Власти ХМАО объявили о новых мерах поддержки для семей участников СВО

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Новые меры поддержки для семей участников СВО были приняты на заседании правительства ХМАО
Новые меры поддержки для семей участников СВО были приняты на заседании правительства ХМАО Фото:

Молодые семьи, в которых есть участники СВО, будут иметь приоритет в получении соцвыплат. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.

«Устанавливаем первоочередное право на получение социальной выплаты молодым семьям, в которых есть участники специальной военной операции. Продлеваем до 1 сентября 2027 года действие дополнительной меры поддержки на приобретение жилых помещений за счет средств автономного округа ветеранам боевых действий, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

На заседании правительства также обсуждался вопрос постоянного сопровождения участников спецоперации. Принято решение подготовить специалистов для Агентства социального благополучия населения, которые будут отвечать за межведомственное сопровождение бойцов СВО и их семей.

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Молодые семьи, в которых есть участники СВО, будут иметь приоритет в получении соцвыплат. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук. «Устанавливаем первоочередное право на получение социальной выплаты молодым семьям, в которых есть участники специальной военной операции. Продлеваем до 1 сентября 2027 года действие дополнительной меры поддержки на приобретение жилых помещений за счет средств автономного округа ветеранам боевых действий, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами», — написал Кухарук в своем telegram-канале. На заседании правительства также обсуждался вопрос постоянного сопровождения участников спецоперации. Принято решение подготовить специалистов для Агентства социального благополучия населения, которые будут отвечать за межведомственное сопровождение бойцов СВО и их семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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