Власти ХМАО объявили о новых мерах поддержки для семей участников СВО

Молодые семьи, в которых есть участники СВО, будут иметь приоритет в получении соцвыплат. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.
«Устанавливаем первоочередное право на получение социальной выплаты молодым семьям, в которых есть участники специальной военной операции. Продлеваем до 1 сентября 2027 года действие дополнительной меры поддержки на приобретение жилых помещений за счет средств автономного округа ветеранам боевых действий, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
На заседании правительства также обсуждался вопрос постоянного сопровождения участников спецоперации. Принято решение подготовить специалистов для Агентства социального благополучия населения, которые будут отвечать за межведомственное сопровождение бойцов СВО и их семей.
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