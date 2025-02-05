Бастрыкин затребовал доклад по инциденту с осквернением памятника «Защитникам Донбасса» в ХМАО

В ХМАО возбудили дело на вандала, сломавшего памятник «Защитникам Донбасса»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин поручил расследовать уголовное дело о вандализме в Нижневартовске
Бастрыкин поручил расследовать уголовное дело о вандализме в Нижневартовске Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным в Югре доложить о результатах проверки по инциденту с осквернением памятника «Защитникам Донбасса» в Нижневартовске. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России».

«[Бастрыкин] поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Алексею Александровичу Мязину доложить о предварительных и окончательных результатах проводимой процессуальной проверки», — сообщает telegram-канал. Глава ведомства поручил следственному комитету ХМАО расследовать это уголовное дело.

Ранее агентство писало, что Нижневартовске вандал отломил часть скульптуры у памятника «Защитникам Донбасса». В отношении него возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным в Югре доложить о результатах проверки по инциденту с осквернением памятника «Защитникам Донбасса» в Нижневартовске. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России». «[Бастрыкин] поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Алексею Александровичу Мязину доложить о предварительных и окончательных результатах проводимой процессуальной проверки», — сообщает telegram-канал. Глава ведомства поручил следственному комитету ХМАО расследовать это уголовное дело. Ранее агентство писало, что Нижневартовске вандал отломил часть скульптуры у памятника «Защитникам Донбасса». В отношении него возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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