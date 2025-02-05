Бастрыкин затребовал доклад по инциденту с осквернением памятника «Защитникам Донбасса» в ХМАО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным в Югре доложить о результатах проверки по инциденту с осквернением памятника «Защитникам Донбасса» в Нижневартовске. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России».
«[Бастрыкин] поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Алексею Александровичу Мязину доложить о предварительных и окончательных результатах проводимой процессуальной проверки», — сообщает telegram-канал. Глава ведомства поручил следственному комитету ХМАО расследовать это уголовное дело.
Ранее агентство писало, что Нижневартовске вандал отломил часть скульптуры у памятника «Защитникам Донбасса». В отношении него возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.
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