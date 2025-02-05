Путин обсудил с Хинштейном компенсации жителям Курской области

Президент России Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, на которой обсуждалась тема возвращения земельных участков жителям, пострадавшим от действий ВСУ. Они обсудили также денежные компенсации курянам и восстановление приграничного российского региона в целом, пострадавшем от украинского вторжения.
«Ситуация необычная. Я бы посчитал возможным вернуть людям землю в собственность. Чтобы не простаивала можно обусловить возвращение этой земли условиями по назначению. Для этого нужны будут решения в том числе и на федеральном уровне нормативного регулирования, мы это сделаем», — подчеркнул Путин в ходе встречи с врио губернатора Курской области. Фрагмент со встречи опубликовал telegram-канал Кремля.
Изначально Хинштейн затронул вопрос того, как вернуть землю жителям приграничного региона так, чтобы не нарушать российское законодательство. Он предложил, чтобы жители сначала получали право на безвозмездное пользование своими участками, а после шести лет и строительства дома — земля переходила уже в собственность, без дополнительных условий. Также обсудили денежную компенсацию курянам.
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