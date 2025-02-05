У ректора УрФУ появился статусный противник во власти, переназначение под угрозой

Кокшаров рискует покинуть пост главы Уральского федерального университета

05 февраля 2025 в 21:13 Размер текста - 17 +

Виктор Кокшаров возглавляет вуз с 2010-го и имеет репутацию одного из региональных тяжеловесов Фото: Илья Московец © URA.RU Против переназначения ректора УрФУ — главного вуза Урала — Виктора Кокшарова выступает глава Минобрнауки Валерий Фальков. Об этом URA.RU рассказал источник в екатеринбургском истеблишменте, активно обсуждающем эту важную политическую интригу. «У Кокшарова реальные проблемы с пролонгацией контракта. Его кандидатура не нравится Фалькову, у них какие-то давние разногласия», — передал собеседник агентства. В пресс-службе УрФУ корреспонденту сказали, что не обладают такой информацией. Просьба о комментарии по теме также направлена в Минобрнауки. Ответ на нее будет опубликован, как только поступит. Новость по теме Помощник Жоги приблизился к мечте о кресле ректора — на фоне проблем у главы УрФУ Второй источник URA.RU, знакомый с ситуацией, отметил, что, по его данным, не все хорошо и у оппонента Кокшарова — Евгения Гурария, помощника полпреда президента РФ в УрФО. «Некоторые местные силы, поддерживающие вуз (в том числе финансово) не хотят, чтобы руководителем становился он. Все-таки речь идет о распределении миллиардных бюджетов. Это огромная ответственность», — объяснил собеседник. Ранее обсуждалась также версия, что Гурарий в действительности метит на пост директора уральского филиала РАНХиГСа, а не УрФУ. Сам он от комментариев воздерживается. Полномочия Кокшарова, занимающего должность с 2010 года, истекают в апреле. Приказ о назначении его или кого-то другого подпишет премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Против переназначения ректора УрФУ — главного вуза Урала — Виктора Кокшарова выступает глава Минобрнауки Валерий Фальков. Об этом URA.RU рассказал источник в екатеринбургском истеблишменте, активно обсуждающем эту важную политическую интригу. «У Кокшарова реальные проблемы с пролонгацией контракта. Его кандидатура не нравится Фалькову, у них какие-то давние разногласия», — передал собеседник агентства. В пресс-службе УрФУ корреспонденту сказали, что не обладают такой информацией. Просьба о комментарии по теме также направлена в Минобрнауки. Ответ на нее будет опубликован, как только поступит. Второй источник URA.RU, знакомый с ситуацией, отметил, что, по его данным, не все хорошо и у оппонента Кокшарова — Евгения Гурария, помощника полпреда президента РФ в УрФО. «Некоторые местные силы, поддерживающие вуз (в том числе финансово) не хотят, чтобы руководителем становился он. Все-таки речь идет о распределении миллиардных бюджетов. Это огромная ответственность», — объяснил собеседник. Ранее обсуждалась также версия, что Гурарий в действительности метит на пост директора уральского филиала РАНХиГСа, а не УрФУ. Сам он от комментариев воздерживается. Полномочия Кокшарова, занимающего должность с 2010 года, истекают в апреле. Приказ о назначении его или кого-то другого подпишет премьер-министр РФ Михаил Мишустин.