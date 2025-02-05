У ректора УрФУ появился статусный противник во власти, переназначение под угрозой

Против переназначения ректора УрФУ — главного вуза Урала — Виктора Кокшарова выступает глава Минобрнауки Валерий Фальков. Об этом URA.RU рассказал источник в екатеринбургском истеблишменте, активно обсуждающем эту важную политическую интригу.
«У Кокшарова реальные проблемы с пролонгацией контракта. Его кандидатура не нравится Фалькову, у них какие-то давние разногласия», — передал собеседник агентства. В пресс-службе УрФУ корреспонденту сказали, что не обладают такой информацией. Просьба о комментарии по теме также направлена в Минобрнауки. Ответ на нее будет опубликован, как только поступит.
Второй источник URA.RU, знакомый с ситуацией, отметил, что, по его данным, не все хорошо и у оппонента Кокшарова — Евгения Гурария, помощника полпреда президента РФ в УрФО. «Некоторые местные силы, поддерживающие вуз (в том числе финансово) не хотят, чтобы руководителем становился он. Все-таки речь идет о распределении миллиардных бюджетов. Это огромная ответственность», — объяснил собеседник. Ранее обсуждалась также версия, что Гурарий в действительности метит на пост директора уральского филиала РАНХиГСа, а не УрФУ. Сам он от комментариев воздерживается.
Полномочия Кокшарова, занимающего должность с 2010 года, истекают в апреле. Приказ о назначении его или кого-то другого подпишет премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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