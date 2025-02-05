Путин поддержал введение льготной ипотеки в Курской области

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Путин оценил идею Хинштейна о введении льготной ипотеки в Курской области
Путин оценил идею Хинштейна о введении льготной ипотеки в Курской области Фото:

Президент России Владимир Путин выразил поддержку инициативе о введении льготной ипотеки в Курской области. Он сделал это на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном.

На встрече в Кремле они обсудили возможность реализации программы льготной ипотеки, аналогичной той, которая уже функционирует на Дальнем Востоке. «Хорошее предложение, поддерживаем», — отметил Путин в ответ на инициативу Хинштейна. Его слова приводит РИА Новости. 

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Президент России Владимир Путин выразил поддержку инициативе о введении льготной ипотеки в Курской области. Он сделал это на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном. На встрече в Кремле они обсудили возможность реализации программы льготной ипотеки, аналогичной той, которая уже функционирует на Дальнем Востоке. «Хорошее предложение, поддерживаем», — отметил Путин в ответ на инициативу Хинштейна. Его слова приводит РИА Новости. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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