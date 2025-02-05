Путин поддержал введение льготной ипотеки в Курской области

Путин оценил идею Хинштейна о введении льготной ипотеки в Курской области
Президент России Владимир Путин выразил поддержку инициативе о введении льготной ипотеки в Курской области. Он сделал это на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном.
На встрече в Кремле они обсудили возможность реализации программы льготной ипотеки, аналогичной той, которая уже функционирует на Дальнем Востоке. «Хорошее предложение, поддерживаем», — отметил Путин в ответ на инициативу Хинштейна. Его слова приводит РИА Новости.
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