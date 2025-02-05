Путин назвал работу Хинштейна удовлетворительной

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна. Он назвал ее вполне удовлетворительной. Об этом он сказал на рабочей встрече с врио губернатора в Кремле.
«В целом первые шаги, которые сделаны были вами по этому направлению, в целом они оцениваются как вполне удовлетворительные», — сказал Путин Хинштейну. Цитату приводит РИА Новости. Путин выразил надежду, что Хинштейн сохранит темпы работы.
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