05 февраля 2025

Путин назвал работу Хинштейна удовлетворительной

Путин отметил работу Хинштейна удовлетворительной
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Путин оценил работу Хинштейна
Путин оценил работу Хинштейна Фото:

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна. Он назвал ее вполне удовлетворительной. Об этом он сказал на рабочей встрече с врио губернатора в Кремле.

«В целом первые шаги, которые сделаны были вами по этому направлению, в целом они оцениваются как вполне удовлетворительные», — сказал Путин Хинштейну. Цитату приводит РИА Новости. Путин выразил надежду, что Хинштейн сохранит темпы работы. 

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Президент России Владимир Путин высоко оценил работу временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна. Он назвал ее вполне удовлетворительной. Об этом он сказал на рабочей встрече с врио губернатора в Кремле. «В целом первые шаги, которые сделаны были вами по этому направлению, в целом они оцениваются как вполне удовлетворительные», — сказал Путин Хинштейну. Цитату приводит РИА Новости. Путин выразил надежду, что Хинштейн сохранит темпы работы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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