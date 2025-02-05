Столкновение похоронной мафии под Екатеринбургом закончилось пожаром. Фото, видео

В Верхней Пышме подожгли автомобиль участника группировки «Дондики»

06 февраля 2025 в 07:53 Размер текста - 17 +

Банды делят похоронный рынок не только в Екатеринбурге, но и за его пределами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) сожгли Mercedes-Benz Vito одного из представителей скандально известной авторитетной бизнес-группы «Дондики», занимающейся похоронным бизнесом. Предположительно, это произошло в результате ее столкновения с членами другой авторитетной бизнес-группы из Екатеринбурга, которая практически полностью контролирует сферу ритуальных услуг в Верхней Пышме. Подробности URA.RU рассказал источник. «„Дондики“ решили „зайти“ в Верхнюю Пышму, подъехали к местному дому прощания — там и случилось столкновение. В итоге у некоего Дениса Емельянова сгорела машина — говорят, стараниями Анатолия Глухова (известен в определенных кругах на Уралмаше)», — поделился собеседник агентства. По данным 60-го пожарно-спасательного отряда Верхней Пышмы, Mercedes вспыхнул ночью 5 февраля на улице Балтымской, 19А. Спасатели справились с огнем за десять минут. «Дондики» регулярно попадают в такие истории. Например, в 2018-м члены этой банды попали под суд из-за жестоких методов борьбы с другими похоронщиками (сами сжигали машины, избивали оппонентов). Через год они побили конкурента прямо в квартире умершей. А в 2021-м они привезли гроб с телом на площадь 1905 года, под окна мэра Алексея Орлова, — после того, как им не дали незаконно похоронить женщину на Восточном кладбище из-за найденного в могиле тела. Пожар потушили за десять минут Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхней Пышме (Свердловская область) сожгли Mercedes-Benz Vito одного из представителей скандально известной авторитетной бизнес-группы «Дондики», занимающейся похоронным бизнесом. Предположительно, это произошло в результате ее столкновения с членами другой авторитетной бизнес-группы из Екатеринбурга, которая практически полностью контролирует сферу ритуальных услуг в Верхней Пышме. Подробности URA.RU рассказал источник. «„Дондики“ решили „зайти“ в Верхнюю Пышму, подъехали к местному дому прощания — там и случилось столкновение. В итоге у некоего Дениса Емельянова сгорела машина — говорят, стараниями Анатолия Глухова (известен в определенных кругах на Уралмаше)», — поделился собеседник агентства. По данным 60-го пожарно-спасательного отряда Верхней Пышмы, Mercedes вспыхнул ночью 5 февраля на улице Балтымской, 19А. Спасатели справились с огнем за десять минут. «Дондики» регулярно попадают в такие истории. Например, в 2018-м члены этой банды попали под суд из-за жестоких методов борьбы с другими похоронщиками (сами сжигали машины, избивали оппонентов). Через год они побили конкурента прямо в квартире умершей. А в 2021-м они привезли гроб с телом на площадь 1905 года, под окна мэра Алексея Орлова, — после того, как им не дали незаконно похоронить женщину на Восточном кладбище из-за найденного в могиле тела.