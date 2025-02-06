Свердловского экс-министра Смирнова, обвиненного во взятке, оставили в СИЗО

06 февраля 2025 в 15:17 Размер текста - 17 +

Николай Смирнов попал под стражу в конце января Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов Свердловский областной суд в Екатеринбурге отклонил апелляционную жалобу экс-министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, арестованного по обвинению в коррупции. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. «В удовлетворении апелляционной жалобы отказать», — озвучил вердикт судья. Это уже вторая апелляция Смирнова, обе они получили отказ. Сам бывший чиновник не принимал участия в процессе, даже по ВКС. По словам его адвоката, Смирнов сам принял такое решение, согласовав свою позицию с защитником ранее. Силовики задержали Смирнова 23 января. За десять дней до этого он покинул свой пост. Его обвинили в получении крупной взятки и отправили под стражу до 17 марта. По слухам, показания на него якобы дали его подчиненный Андрей Кислицын (вменяют взятку, сейчас под домашним арестом) и мэр Дегтярска Вадим Пильников (тоже арестован за взятку). Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд в Екатеринбурге отклонил апелляционную жалобу экс-министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, арестованного по обвинению в коррупции. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. «В удовлетворении апелляционной жалобы отказать», — озвучил вердикт судья. Это уже вторая апелляция Смирнова, обе они получили отказ. Сам бывший чиновник не принимал участия в процессе, даже по ВКС. По словам его адвоката, Смирнов сам принял такое решение, согласовав свою позицию с защитником ранее. Силовики задержали Смирнова 23 января. За десять дней до этого он покинул свой пост. Его обвинили в получении крупной взятки и отправили под стражу до 17 марта. По слухам, показания на него якобы дали его подчиненный Андрей Кислицын (вменяют взятку, сейчас под домашним арестом) и мэр Дегтярска Вадим Пильников (тоже арестован за взятку). Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства.