05 февраля 2025

С Валиевой пытаются взыскать 8 тысяч франков за неудачную апелляцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Швейцарский суд обязал Валиеву выплатить сумму в размере 8 тысяч швейцарских франков
Швейцарский суд обязал Валиеву выплатить сумму в размере 8 тысяч швейцарских франков Фото:
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пытается связаться с представителями российской фигуристки Камилы Валиевой по вопросу выплаты денег в связи с отклоненной апелляцией в Верховный суд Швейцарии. Об этом рассказали представители организации.

«WADA связывается с командой госпожи Валиевой относительно выплаты этой суммы», — передает ТАСС информацию, полученную от представителей антидопингового агентства.

В прошедшем году апелляция Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда о ее четырехлетней дисквалификации за нарушение правил антидопинга была отклонена Федеральным верховным судом Швейцарии. Согласно решению, Валиева обязана выплатить компенсацию в размере 8 тысяч швейцарских франков Международному союзу конькобежцев и WADA.

Ранее фигуристка объявила о своем намерении вернуться в профессиональный спорт. После неудачного выступления на чемпионате России, она не считает правильным завершать карьеру в таком юном возрасте.

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пытается связаться с представителями российской фигуристки Камилы Валиевой по вопросу выплаты денег в связи с отклоненной апелляцией в Верховный суд Швейцарии. Об этом рассказали представители организации. «WADA связывается с командой госпожи Валиевой относительно выплаты этой суммы», — передает ТАСС информацию, полученную от представителей антидопингового агентства. В прошедшем году апелляция Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда о ее четырехлетней дисквалификации за нарушение правил антидопинга была отклонена Федеральным верховным судом Швейцарии. Согласно решению, Валиева обязана выплатить компенсацию в размере 8 тысяч швейцарских франков Международному союзу конькобежцев и WADA. Ранее фигуристка объявила о своем намерении вернуться в профессиональный спорт. После неудачного выступления на чемпионате России, она не считает правильным завершать карьеру в таком юном возрасте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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