Валиева рассказала о своем возвращении в профессиональный спорт

01 ноября 2024 в 22:47 Размер текста - 17 +

Камила Валиева считает неправильным заканчивать карьеру в юном возрасте Фото: Владимир Андреев © URA.RU Известная фигуристка Камила Валиева объявила о своем намерении вернуться в профессиональный спорт. После неудачного выступления на чемпионате России, она не считает правильным завершать карьеру в таком юном возрасте. «Конечно, мысли есть, потому что это не точка. Последнее выступление было не самым удачным и не самым хорошим для меня — это чемпионат России. Оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо», — заявила Валиева, ее слова передает ТАСС. Она добавила, что постарается сделать все возможное, чтобы доставлять удовольствие зрителям, себе, тренерам и всем поклонникам. Фигуристка подчеркнула свою готовность работать над улучшением результатов и возвращением к высоким достижениям в спорте. Ранее стало известно о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о дисквалификации Камилы Валиевой на срок в четыре года за нарушение правил антидопингового контроля. После она приняла решение о поступлении в Московский государственный институт международных отношений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известная фигуристка Камила Валиева объявила о своем намерении вернуться в профессиональный спорт. После неудачного выступления на чемпионате России, она не считает правильным завершать карьеру в таком юном возрасте. «Конечно, мысли есть, потому что это не точка. Последнее выступление было не самым удачным и не самым хорошим для меня — это чемпионат России. Оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо», — заявила Валиева, ее слова передает ТАСС. Она добавила, что постарается сделать все возможное, чтобы доставлять удовольствие зрителям, себе, тренерам и всем поклонникам. Фигуристка подчеркнула свою готовность работать над улучшением результатов и возвращением к высоким достижениям в спорте. Ранее стало известно о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о дисквалификации Камилы Валиевой на срок в четыре года за нарушение правил антидопингового контроля. После она приняла решение о поступлении в Московский государственный институт международных отношений.