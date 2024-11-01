Валиева рассказала о своем возвращении в профессиональный спорт

Известная фигуристка Камила Валиева объявила о своем намерении вернуться в профессиональный спорт. После неудачного выступления на чемпионате России, она не считает правильным завершать карьеру в таком юном возрасте.
«Конечно, мысли есть, потому что это не точка. Последнее выступление было не самым удачным и не самым хорошим для меня — это чемпионат России. Оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо», — заявила Валиева, ее слова передает ТАСС. Она добавила, что постарается сделать все возможное, чтобы доставлять удовольствие зрителям, себе, тренерам и всем поклонникам. Фигуристка подчеркнула свою готовность работать над улучшением результатов и возвращением к высоким достижениям в спорте.
Ранее стало известно о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о дисквалификации Камилы Валиевой на срок в четыре года за нарушение правил антидопингового контроля. После она приняла решение о поступлении в Московский государственный институт международных отношений.
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