01 ноября 2024

Валиева рассказала о своем возвращении в профессиональный спорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Чествование олимпийской сборной в ВТБ Арене. Москва, спортсмены, команда россии, олимпийская сборная, олимпийцы, валиева камила
Камила Валиева считает неправильным заканчивать карьеру в юном возрасте Фото:

Известная фигуристка Камила Валиева объявила о своем намерении вернуться в профессиональный спорт. После неудачного выступления на чемпионате России, она не считает правильным завершать карьеру в таком юном возрасте.

«Конечно, мысли есть, потому что это не точка. Последнее выступление было не самым удачным и не самым хорошим для меня — это чемпионат России. Оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо», — заявила Валиева, ее слова передает ТАСС. Она добавила, что постарается сделать все возможное, чтобы доставлять удовольствие зрителям, себе, тренерам и всем поклонникам. Фигуристка подчеркнула свою готовность работать над улучшением результатов и возвращением к высоким достижениям в спорте.

Ранее стало известно о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о дисквалификации Камилы Валиевой на срок в четыре года за нарушение правил антидопингового контроля. После она приняла решение о поступлении в Московский государственный институт международных отношений.

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Известная фигуристка Камила Валиева объявила о своем намерении вернуться в профессиональный спорт. После неудачного выступления на чемпионате России, она не считает правильным завершать карьеру в таком юном возрасте. «Конечно, мысли есть, потому что это не точка. Последнее выступление было не самым удачным и не самым хорошим для меня — это чемпионат России. Оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо», — заявила Валиева, ее слова передает ТАСС. Она добавила, что постарается сделать все возможное, чтобы доставлять удовольствие зрителям, себе, тренерам и всем поклонникам. Фигуристка подчеркнула свою готовность работать над улучшением результатов и возвращением к высоким достижениям в спорте. Ранее стало известно о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о дисквалификации Камилы Валиевой на срок в четыре года за нарушение правил антидопингового контроля. После она приняла решение о поступлении в Московский государственный институт международных отношений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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