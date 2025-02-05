Зеленский ввел санкции против директора Эрмитажа и музеев Крыма

Владимир Зеленский объявил о введении санкций против ряда российских культурных деятелей и учреждений, включая директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Об этом сообщается на официальном сайте украинского лидера, где опубликованы соответствующие указы.
«Постановляю ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 февраля 2025 года „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“», — говорится на сайте президента Украины. Эти меры включают в себя блокировку активов и другие экономические ограничения.
Среди лиц, попавших под украинские санкции, находятся первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин, замминистра культуры Владимир Осинцев, директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева, директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко, а также руководитель археологических экспедиций Сергей Соловьев. Более того, в списки включены историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», Центральный музей Тавриды и Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.
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