Зеленский захотел уволить соратников, потому что устал ждать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за повышения цен на лекарства готов уволить глав минздрава и антимонопольного комитета, поскольку устал ждать от них решений. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«То, что делают с ценами некоторые аптечные сети, совершенно недопустимо. И это ответственность правительства, конкретно — министра здравоохранения, Антимонопольного комитета. Сегодня провел с ними совещание, и я устал ждать соответствующих предложений. Если решений для доступности лекарств не будет, будут кадровые решения», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
Проблема с ростом цен на лекарства актуализировалась в стране на фоне общенациональных экономических трудностей и политической нестабильности. Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что президента Украины самого необходимо отстранить от власти по состоянию здоровья, так как он неадекватен и должен быть освидетельствован врачами.
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