Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил что президент Зеленский неадекватен. Он должен быть освидетельствован врачами и отстранен от власти по состоянию здоровья.
«Зеленский — неадекватен. Он должен быть освидетельствован врачами и отстранен от власти по состоянию здоровья», — считает парламентарий в telegram-канале. Сам же депутат в данный момент находится в СИЗО. Его подозревают в госизмене.
Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил план Дональда Трампа по достижению мира на Украине через снижение стоимости нефти, подчеркнув важность сотрудничества Европы с Америкой и другими партнерами, а не с Россией. Зеленский призвал не сбавлять давление на Россию и поблагодарил всех, кто поддерживает Украину, отметив начало подготовки дипломатических усилий для укрепления позиций Украины и Европы.
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