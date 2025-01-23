23 января 2025

На Украине решили, что Зеленский начал сходить с ума

Дубинский потребовал отстранить Зеленского по состоянию психики
© Служба новостей «URA.RU»
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Дубинский потребовал отстранить Зеленского по состоянию психики
Дубинский потребовал отстранить Зеленского по состоянию психики Фото:

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил что президент Зеленский неадекватен. Он должен быть освидетельствован врачами и отстранен от власти по состоянию здоровья.

«Зеленский — неадекватен. Он должен быть освидетельствован врачами и отстранен от власти по состоянию здоровья», — считает парламентарий в telegram-канале. Сам же депутат в данный момент находится в СИЗО. Его подозревают в госизмене. 

Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил план Дональда Трампа по достижению мира на Украине через снижение стоимости нефти, подчеркнув важность сотрудничества Европы с Америкой и другими партнерами, а не с Россией. Зеленский призвал не сбавлять давление на Россию и поблагодарил всех, кто поддерживает Украину, отметив начало подготовки дипломатических усилий для укрепления позиций Украины и Европы. 

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Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил что президент Зеленский неадекватен. Он должен быть освидетельствован врачами и отстранен от власти по состоянию здоровья. «Зеленский — неадекватен. Он должен быть освидетельствован врачами и отстранен от власти по состоянию здоровья», — считает парламентарий в telegram-канале. Сам же депутат в данный момент находится в СИЗО. Его подозревают в госизмене.  Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил план Дональда Трампа по достижению мира на Украине через снижение стоимости нефти, подчеркнув важность сотрудничества Европы с Америкой и другими партнерами, а не с Россией. Зеленский призвал не сбавлять давление на Россию и поблагодарил всех, кто поддерживает Украину, отметив начало подготовки дипломатических усилий для укрепления позиций Украины и Европы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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