05 февраля 2025

В Екатеринбурге неизвестный забрызгал кровью подъезд

В Екатеринбурге пьяный мужчина залил кровью подъезд
© Служба новостей «URA.RU»
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Соседи не знают, кто это был
Соседи не знают, кто это был Фото:

В Екатеринбурге на улице Чемпионов, 15 нетрезвый мужчина забрался в один из подъездов, разбил голову и забрызгал кровью лестничную площадку. Об этом рассказал очевидец.

«Пьяный мужчина разгуливал по подъезду, взобравшись на верхние этажи по пожарной лестнице, упал, разбив себе голову. Истекая кровью, выходил на общие балконы с целью стрельнуть сигарету. Местные жители обратились в охрану», — сообщает telegram-канал «Злой Екб».

Местные жители остались недовольны, по их словам, на днях проводился ремонт подъезда, окрашивали стены. В итоге дому нанесен ущерб.

Недавно в подъезде проводился ремонт
Недавно в подъезде проводился ремонт
Фото:

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В Екатеринбурге на улице Чемпионов, 15 нетрезвый мужчина забрался в один из подъездов, разбил голову и забрызгал кровью лестничную площадку. Об этом рассказал очевидец. «Пьяный мужчина разгуливал по подъезду, взобравшись на верхние этажи по пожарной лестнице, упал, разбив себе голову. Истекая кровью, выходил на общие балконы с целью стрельнуть сигарету. Местные жители обратились в охрану», — сообщает telegram-канал «Злой Екб». Местные жители остались недовольны, по их словам, на днях проводился ремонт подъезда, окрашивали стены. В итоге дому нанесен ущерб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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