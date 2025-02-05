В Екатеринбурге неизвестный забрызгал кровью подъезд

В Екатеринбурге на улице Чемпионов, 15 нетрезвый мужчина забрался в один из подъездов, разбил голову и забрызгал кровью лестничную площадку. Об этом рассказал очевидец.
«Пьяный мужчина разгуливал по подъезду, взобравшись на верхние этажи по пожарной лестнице, упал, разбив себе голову. Истекая кровью, выходил на общие балконы с целью стрельнуть сигарету. Местные жители обратились в охрану», — сообщает telegram-канал «Злой Екб».
Местные жители остались недовольны, по их словам, на днях проводился ремонт подъезда, окрашивали стены. В итоге дому нанесен ущерб.
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