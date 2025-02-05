В Перми завершено расселение трех аварийных домов

В Перми завершили расселение трех аварийных домов по улицам Линия 13-я, 27, Линия 1-я, 41, Линия 4-я, 15. Все жители получили компенсацию или другое жилье. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.
«В аварийном многоквартирном доме по улице Линия 13-я, 27 располагалось восемь жилых помещений общей площадью 223,5 кв. метров. В них проживали 14 человек. В по ул. Линия 1-я, 41 проживал 21 человек. В многоквартирном доме по улице Линия 4-я, 15 располагалось четыре квартиры общей площадью 117,8 кв. метра. В них проживали четыре человека», — сообщается на сайте.
Расселение аварийного жилья и его демонтаж проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Оставить заявку на получение возмещения или предоставление жилого помещения можно в управлении жилищных отношений.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что по итогам 2024 года на территории Пермского края в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» из аварийного жилья было расселено более 2,6 тысяч человек. Жители переехали из зданий общей площадью 42,1 тысячи квадратных метров.
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