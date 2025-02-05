Фигуру слепили неизвестные напротив здания театра
В Шадринске на крыше здания рядом с театром появился снеговик. Фото снежной фигуры опубликованы в местных пабликах.
«На крыше рядом с Шадринским театром появился снеговик», — сообщается пабликах. У пользователей соцсетей это вызвало множество поводов для шуток о том, кто мог слепить там снеговика. «Инопланетяне, вороны», — делятся они версиями. Возможно, это сделали местные подростки.
Ранее URA.RU рассказывало о самых необычных снеговиках в Курганской области. Но столь неожиданного места для лепки снежной фигуры никто не выбирал.
Снеговик расположился на крыше двухэтажного здания
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