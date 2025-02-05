05 февраля 2025

В Шадринске неизвестные слепили снеговика на крыше здания. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фигуру слепили неизвестные напротив здания театра
Фигуру слепили неизвестные напротив здания театра Фото:

В Шадринске на крыше здания рядом с театром появился снеговик. Фото снежной фигуры опубликованы в местных пабликах.

«На крыше рядом с Шадринским театром появился снеговик», — сообщается пабликах. У пользователей соцсетей это вызвало множество поводов для шуток о том, кто мог слепить там снеговика. «Инопланетяне, вороны», — делятся они версиями. Возможно, это сделали местные подростки.

Ранее URA.RU рассказывало о самых необычных снеговиках в Курганской области. Но столь неожиданного места для лепки снежной фигуры никто не выбирал.

Снеговик расположился на крыше двухэтажного здания
Снеговик расположился на крыше двухэтажного здания
Фото:

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В Шадринске на крыше здания рядом с театром появился снеговик. Фото снежной фигуры опубликованы в местных пабликах. «На крыше рядом с Шадринским театром появился снеговик», — сообщается пабликах. У пользователей соцсетей это вызвало множество поводов для шуток о том, кто мог слепить там снеговика. «Инопланетяне, вороны», — делятся они версиями. Возможно, это сделали местные подростки. Ранее URA.RU рассказывало о самых необычных снеговиках в Курганской области. Но столь неожиданного места для лепки снежной фигуры никто не выбирал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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