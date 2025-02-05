Звезда Голливуда назвала ложью миллионные гонорары за поездки в Киев

Голливудский актер Бен Стиллер прокомментировал публикации о миллионных гонорарах, которые выплачивали американским звездам за визит в Киев. Он назвал сообщения ложными.
«Полная ложь», — написал Стиллер в соцсети X. Его сообщение стало ответом на публикацию с видеоматериалами, разошедшимися по сети вечером 5 февраля. На кадрах заявлялось авторство E!News и приводилась статистика с миллионными гонорарами звезд Голливуда за поездку на Украину после начала спецоперации. В частности, сообщалось, что Стиллер получил за свой визит 4 миллиона долларов.
Ранее появились сообщения, что американская актриса Анджелина Джоли могла получить от агентства по международному развитию США (USAID) до 20 миллионов долларов за визит в Киев. В видеоролике, якобы опубликованном E!News, не содержалось источников информации, которые бы позволяли проверить указанные суммы выплат знаменитостям.
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