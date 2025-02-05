Звезда Голливуда Анджелина Джоли могла получить от агентства по международному развитию США (USAID) до 20 миллионов долларов за визит в Киев. Ее коллеги по кинобизнесу, некоторые из которых в ходе поездки на Украину осудили действия ВС РФ, также могли получить за это миллионы единиц американской валюты, пишут СМИ.
«Дороже всего обошелся визит в Киев актрисы Анджелины Джоли — 20 миллионов долларов. Второе место по размеру оплаты занял актер Орландо Блум, сыгравший во „Властелине колец“, „Пиратах Карибского моря“ и других узнаваемых картинах. Он съездил на Украину за 8 миллионов долларов», — пишет «Лента.ру» со ссылкой на E!News.
Изначально про гонорары звезд написали ряд telegram-каналов со ссылкой на видео американского портала. Однако на сайте E!News не опубликовано подобных кадров, а система поиска видеоматериалов в интернете не распознает фрагменты, упомянутые российскими источниками.
Также в видео, якобы подготовленным американским сайтом, не содержится источник информации, откуда были взяты суммы гонораров. Кроме того, в истории публикаций E!News не содержится новостей с заголовком, который фигурирует в видео и выдается за авторство американского СМИ.
Голливудский актер Бен Стиллер назвал ложными сообщения о многомиллионных гонорарах американским знаменитостям за визит на Украину. Свою оценку он высказал в соцсети X.
Ранее Белый дом обнародовал перечень наиболее спорных расходов USAID, заявив, что существенная часть программ Агентства не отвечает ключевым интересам Соединенных Штатов. В свою очередь президент США Дональд Трамп поддержал призывы о реорганизации агентства, подчеркнув, что им управляют «радикальные безумцы». Он отправил в отпуск порядка 60 чиновников Агентства, сообщает «Национальная служба новостей».
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