05 февраля 2025

Суды остановили работу двух супермаркетов «Светофор» в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин на улице Сурикова опечатали
Магазин на улице Сурикова опечатали Фото:

Работа двух супермаркетов «Светофор» в Челябинске остановлена 5 февраля решениями судов. Постановления вынесены Тракторозаводским и Курчатовским районными судами по предписанию Роспотребнадзора.

«Вынесено постановление о назначении административного наказания», — говорится в решениях, опубликованных на сайтах судов. Привлекаемым лицом по делу об административных правонарушениях выступает ООО «Торгсервис 74 (Светофор)». Эта фирма является челябинским представителем АО «Арткомм», сети магазинов «Светофор» в России.

«Торгсервис 74 (Светофор)» привлекли статье 6.3 ч.1 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). В Тракторозаводском суде рассматривалось решение о приостановке работы магазина на улице Танкистов — супермаркет закрыт на 20 дней. Решением Курчатовского суда магазин на Комсомольском проспект закрыт на 30 дней. Также читатели URA.RU сообщают о закрытии магазина на улице Сурикова.

Оба магазина прекратили работу 31 января. В этот же день поступили документы в суды. В настоящее время двери магазинов опечатаны. URA.RU направило запрос в управление Роспотребнадзора по Челябинской области, чтобы выяснить какие нарушения найдены в работе супермаркетов. Ответ будет опубликован после получения.

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Работа двух супермаркетов «Светофор» в Челябинске остановлена 5 февраля решениями судов. Постановления вынесены Тракторозаводским и Курчатовским районными судами по предписанию Роспотребнадзора. «Вынесено постановление о назначении административного наказания», — говорится в решениях, опубликованных на сайтах судов. Привлекаемым лицом по делу об административных правонарушениях выступает ООО «Торгсервис 74 (Светофор)». Эта фирма является челябинским представителем АО «Арткомм», сети магазинов «Светофор» в России. «Торгсервис 74 (Светофор)» привлекли статье 6.3 ч.1 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). В Тракторозаводском суде рассматривалось решение о приостановке работы магазина на улице Танкистов — супермаркет закрыт на 20 дней. Решением Курчатовского суда магазин на Комсомольском проспект закрыт на 30 дней. Также читатели URA.RU сообщают о закрытии магазина на улице Сурикова. Оба магазина прекратили работу 31 января. В этот же день поступили документы в суды. В настоящее время двери магазинов опечатаны. URA.RU направило запрос в управление Роспотребнадзора по Челябинской области, чтобы выяснить какие нарушения найдены в работе супермаркетов. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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