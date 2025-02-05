Суды остановили работу двух супермаркетов «Светофор» в Челябинске

Работа двух супермаркетов «Светофор» в Челябинске остановлена 5 февраля решениями судов. Постановления вынесены Тракторозаводским и Курчатовским районными судами по предписанию Роспотребнадзора.
«Вынесено постановление о назначении административного наказания», — говорится в решениях, опубликованных на сайтах судов. Привлекаемым лицом по делу об административных правонарушениях выступает ООО «Торгсервис 74 (Светофор)». Эта фирма является челябинским представителем АО «Арткомм», сети магазинов «Светофор» в России.
«Торгсервис 74 (Светофор)» привлекли статье 6.3 ч.1 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). В Тракторозаводском суде рассматривалось решение о приостановке работы магазина на улице Танкистов — супермаркет закрыт на 20 дней. Решением Курчатовского суда магазин на Комсомольском проспект закрыт на 30 дней. Также читатели URA.RU сообщают о закрытии магазина на улице Сурикова.
Оба магазина прекратили работу 31 января. В этот же день поступили документы в суды. В настоящее время двери магазинов опечатаны. URA.RU направило запрос в управление Роспотребнадзора по Челябинской области, чтобы выяснить какие нарушения найдены в работе супермаркетов. Ответ будет опубликован после получения.
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