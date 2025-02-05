05 февраля 2025

Торговцы одеждой поселились в свердловском кинотеатре

В Алапаевске кинотеатр превратили в рынок
© Служба новостей «URA.RU»
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Основная аудитория торговцев — пенсионеры
Основная аудитория торговцев — пенсионеры Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) активизировались торговцы ширпотребом. Точка открылась в здании кинотеатра «Заря», которым заведует муниципальное учреждение культуры. Об этом в своем telegram-канале рассказал общественник Дмитрий Чукреев.

«Вот уже и до областных городов добрались эти торгаши. Мы их в Екатеринбурге уже устали гонять. Продают пенсионерам верхнюю одежду за баснословные деньги. А старики верят и отдают им последние копейки. Еще и в здании кинотеатра поселились», — говорится в сообщении.

Общественник добавил, что ждет, когда торговцев заметят местные власти и прогонят их. Также он обратился к местной полиции с просьбой проверить документы на товар.

На торговцев жалуются местные жители
На торговцев жалуются местные жители
Фото:

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В Алапаевске (Свердловская область) активизировались торговцы ширпотребом. Точка открылась в здании кинотеатра «Заря», которым заведует муниципальное учреждение культуры. Об этом в своем telegram-канале рассказал общественник Дмитрий Чукреев. «Вот уже и до областных городов добрались эти торгаши. Мы их в Екатеринбурге уже устали гонять. Продают пенсионерам верхнюю одежду за баснословные деньги. А старики верят и отдают им последние копейки. Еще и в здании кинотеатра поселились», — говорится в сообщении. Общественник добавил, что ждет, когда торговцев заметят местные власти и прогонят их. Также он обратился к местной полиции с просьбой проверить документы на товар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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