Мэрия Перми нашла 800 нарушений в зимнем содержании тротуаров

В ходе мониторинга сотрудники мэрии Перми выявили более 800 многоквартирных домов с нарушениями. Прежде всего нарушения касаются содержания тротуаров и входных групп, очистки крыш домов от снега и льда.
«Инспекция провела мониторинг в Дзержинском, Индустриальном, Кировском, Ленинском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском и Свердловском районах. Было проверено 2975 придомовых территорий. В адрес управляющих организаций направлено 360 уведомлений об устранении нарушений», — сказано на сайте мэрии Перми.
Отмечается, что больше всего нарушений зафиксировано по улицам Куйбышева, Тургенева, Хмельницкого, Луначарского, Качалова, Малкова и Плеханова. Инспекторы выйдут повторно на объекты по указанным улицам для оценки ситуации.
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