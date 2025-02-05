05 февраля 2025

Мэрия Перми нашла 800 нарушений в зимнем содержании тротуаров

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Было проверено 2975 придомовых территорий в Перми
Было проверено 2975 придомовых территорий в Перми Фото:

В ходе мониторинга сотрудники мэрии Перми выявили более 800 многоквартирных домов с нарушениями. Прежде всего нарушения касаются содержания тротуаров и входных групп, очистки крыш домов от снега и льда.

«Инспекция провела мониторинг в Дзержинском, Индустриальном, Кировском, Ленинском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском и Свердловском районах. Было проверено 2975 придомовых территорий. В адрес управляющих организаций направлено 360 уведомлений об устранении нарушений», — сказано на сайте мэрии Перми.

Отмечается, что больше всего нарушений зафиксировано по улицам Куйбышева, Тургенева, Хмельницкого, Луначарского, Качалова, Малкова и Плеханова. Инспекторы выйдут повторно на объекты по указанным улицам для оценки ситуации.

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В ходе мониторинга сотрудники мэрии Перми выявили более 800 многоквартирных домов с нарушениями. Прежде всего нарушения касаются содержания тротуаров и входных групп, очистки крыш домов от снега и льда. «Инспекция провела мониторинг в Дзержинском, Индустриальном, Кировском, Ленинском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском и Свердловском районах. Было проверено 2975 придомовых территорий. В адрес управляющих организаций направлено 360 уведомлений об устранении нарушений», — сказано на сайте мэрии Перми. Отмечается, что больше всего нарушений зафиксировано по улицам Куйбышева, Тургенева, Хмельницкого, Луначарского, Качалова, Малкова и Плеханова. Инспекторы выйдут повторно на объекты по указанным улицам для оценки ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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