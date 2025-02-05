05 февраля 2025

В зоне СВО погиб замдиректора Центра спорта из Пермского края Марат Сибиряков

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Прощание с бойцом состоится 8 февраля 2025 года
Прощание с бойцом состоится 8 февраля 2025 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе СВО на Украине погиб заместитель директора МБУ «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» в Добрянке Марат Сибиряков. Об этом сообщили его коллеги.

«При исполнении воинского долга 8 ноября 2024 года погиб наш коллега и друг Сибиряков Марат Владимирович. Он был мобилизован в сентябре 2022 года. Коллектив центра выражает искренние соболезнования семье и друзьям погибшего. Мы разделяем вашу боль. Он был настоящим профессионалом в своем деле и отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь», — написано на странице центра в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с бойцом состоится 8 февраля 2025 года в ДКиС им. В. А. Ладугина. Начало в 10:00.

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В ходе СВО на Украине погиб заместитель директора МБУ «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» в Добрянке Марат Сибиряков. Об этом сообщили его коллеги. «При исполнении воинского долга 8 ноября 2024 года погиб наш коллега и друг Сибиряков Марат Владимирович. Он был мобилизован в сентябре 2022 года. Коллектив центра выражает искренние соболезнования семье и друзьям погибшего. Мы разделяем вашу боль. Он был настоящим профессионалом в своем деле и отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь», — написано на странице центра в соцсети «ВКонтакте». Прощание с бойцом состоится 8 февраля 2025 года в ДКиС им. В. А. Ладугина. Начало в 10:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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