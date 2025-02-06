В Республике Саха (Якутия) арестована организованная группа, занимавшаяся продажей наркотиков через интернет-магазин. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. Деятельность группы распространялась на Нерюнгри, Тынду, Казань, а также на территории Забайкальского края и Подмосковья.
«Житель Татарстана 1993 года рождения организовал в сети Интернет магазин (сайт) по продаже наркотиков, привлек администратора, жителя Нерюнгри 2004 года рождения, восемь закладчиков-курьеров из числа жителей Нерюнгринского и Алданского районов Якутии, Амурской области, Москвы и Московской области», — говорится в сообщении УФСБ. Информацию передает ТАСС.
По данному факту было возбуждено уголовное дело против 10 человек по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических и психотропных веществ. Участники группы взяты под стражу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ изъято более пяти килограммов наркотических средств как растительного, так и синтетического происхождения. Также были обнаружены свыше 450 доз психоделических психоактивных веществ, наличные деньги в размере 30 миллионов рублей и средства на криптовалютных счетах на сумму 10 миллионов рублей. Сейчас продолжаются следственные действия по делу.
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