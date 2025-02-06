ВСУ попытались атаковать Ростовскую область

В Ростовской области средства ПВО отразили атаку на пять районов. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на Ростовскую область», — заявил Слюсарь в своем telegram-канале. Так, беспилотники были сбиты в Миллеровском, Чертковском, Каменском районах, а также в Донецке и Каменске.
На данный момент информация о произошедшем уточняется. Однако известно, что пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Ранее ВСУ уже предпринимали попытки атак на регион. Так, 3 февраля средства ПВО сбили над областью 29 дронов. В этот же день были ликвидированы БПЛА над Волгоградской, Астраханской, Воронежской, Белгородской и Курской областями.
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