ВСУ попытались атаковать Ростовскую область

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Украинские дроны были сбиты над пятью районами Ростовской области
Украинские дроны были сбиты над пятью районами Ростовской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ростовской области средства ПВО отразили атаку на пять районов. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. 

«Минувшей ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на Ростовскую область», — заявил Слюсарь в своем telegram-канале. Так, беспилотники были сбиты в Миллеровском, Чертковском, Каменском районах, а также в Донецке и Каменске.

На данный момент информация о произошедшем уточняется. Однако известно, что пострадавших и разрушений не зафиксировано. 

Ранее ВСУ уже предпринимали попытки атак на регион. Так, 3 февраля средства ПВО сбили над областью 29 дронов. В этот же день были ликвидированы БПЛА над Волгоградской, Астраханской, Воронежской, Белгородской и Курской областями. 

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В Ростовской области средства ПВО отразили атаку на пять районов. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.  «Минувшей ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на Ростовскую область», — заявил Слюсарь в своем telegram-канале. Так, беспилотники были сбиты в Миллеровском, Чертковском, Каменском районах, а также в Донецке и Каменске. На данный момент информация о произошедшем уточняется. Однако известно, что пострадавших и разрушений не зафиксировано.  Ранее ВСУ уже предпринимали попытки атак на регион. Так, 3 февраля средства ПВО сбили над областью 29 дронов. В этот же день были ликвидированы БПЛА над Волгоградской, Астраханской, Воронежской, Белгородской и Курской областями. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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