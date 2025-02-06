РВ: перешедшие на сторону РФ украинцы массово жгут технику ВСУ

В окрестностях Покровска (Красноармейска) и Торецка (Дзержинска) в ДНР бойцы ВСУ, перешедшие на сторону России, массово уничтожают украинскую технику, сообщают военкоры. Официального подтверждения от Минобороны РФ пока не поступало.
«Бойцы отряда имени Максима Кривоноса уничтожают боевую технику ВСУ на подступах к Покровску и в районе Торецка. В этот раз парни уничтожили БМП „Бредли“ и ББМ „Козак-2“», — передает telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Кроме того, бывшим солдатам ВСУ также удалось ликвидировать одну самоходную артиллерийскую установку, БМП-2, БПЛА «Баба-Яга». Сообщается также об уничтожении танка Т-72.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения данной информации. Ответ ожидается.
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