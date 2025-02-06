РВ: перешедшие на сторону РФ украинцы массово жгут технику ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бывшие украинские военные успешно жгут технику ВСУ
Бывшие украинские военные успешно жгут технику ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В окрестностях Покровска (Красноармейска) и Торецка (Дзержинска) в ДНР бойцы ВСУ, перешедшие на сторону России, массово уничтожают украинскую технику, сообщают военкоры. Официального подтверждения от Минобороны РФ пока не поступало. 

«Бойцы отряда имени Максима Кривоноса уничтожают боевую технику ВСУ на подступах к Покровску и в районе Торецка. В этот раз парни уничтожили БМП „Бредли“ и ББМ „Козак-2“», — передает telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Кроме того, бывшим солдатам ВСУ также удалось ликвидировать одну самоходную артиллерийскую установку, БМП-2, БПЛА «Баба-Яга». Сообщается также об уничтожении танка Т-72.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения данной информации. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В окрестностях Покровска (Красноармейска) и Торецка (Дзержинска) в ДНР бойцы ВСУ, перешедшие на сторону России, массово уничтожают украинскую технику, сообщают военкоры. Официального подтверждения от Минобороны РФ пока не поступало.  «Бойцы отряда имени Максима Кривоноса уничтожают боевую технику ВСУ на подступах к Покровску и в районе Торецка. В этот раз парни уничтожили БМП „Бредли“ и ББМ „Козак-2“», — передает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Кроме того, бывшим солдатам ВСУ также удалось ликвидировать одну самоходную артиллерийскую установку, БМП-2, БПЛА «Баба-Яга». Сообщается также об уничтожении танка Т-72. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения данной информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...