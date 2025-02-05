Челябинцам продадут узбекскую репу и иранский чай

На прилавках Челябинской области появятся репа из Узбекистана и чай из Ирана. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в регион за январь поступило 1,63 тысячи тонн импортной растительной продукции.
«В регион поступило 1,63 тысячи тонн овощей и фруктов из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Грузии, Ирана и Китая и других стран. Из Узбекистана в область поступило 425,5 тонны репы, редьки, капусты, винограда, хурмы, сушеных плодов и фруктов, орехов и арахиса. Иранцы поставили 80,1 тонны сладкого перца, свежей зелени и чая», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.
В рамках контроля качества и безопасности в январе служба проконтролировала 114 партий импортной растительной продукции на складах временного хранения и рынках области. Все партии тщательно проверили и после проведения лабораторных исследований разрешили выпуск товаров в оборот. Карантинные объекты в овощах и фруктах не выявлены.
Китай удивил челябинцев гигантским виноградом. Крупные ягоды можно приобрести в челябинских магазинах по цене 499-700 рублей за килограмм.
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