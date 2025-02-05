05 февраля 2025

«Видимость нулевая»: Екатеринбург накрыл туман. Фото

В Екатеринбурге с утра наблюдается густой туман
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Утром многие горожане были удивлены видом из окон
Утром многие горожане были удивлены видом из окон

Утром 6 февраля Екатеринбург накрыл густой туман. Фотографиями городского пейзажа поделились читатели URA.RU.

«Вышел из дома и почувствовал себя героем мультика „Ежик в тумане“. Соседних улиц не видно», — описал один из собеседников URA.RU. «Ехал в машине и боялся: видимость нулевая», — добавил другой. «А мне кажется, это смог. Воняет сильно», — сказал третий.

В Уральском гидрометцентре объяснили, что это не смог, а туман. Опасности для здоровья он не представляет. «Лишь водителям нужно быть осторожнее на дорогах», — предупредили синоптики.

При этом они напомнили, что в Екатеринбурге с вечера 5 февраля до 11-го числа действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. В этот период в городе сложится нежелательная обстановка с рассеиванием вредных примесей в атмосфере.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Утром 6 февраля Екатеринбург накрыл густой туман. Фотографиями городского пейзажа поделились читатели URA.RU. «Вышел из дома и почувствовал себя героем мультика „Ежик в тумане“. Соседних улиц не видно», — описал один из собеседников URA.RU. «Ехал в машине и боялся: видимость нулевая», — добавил другой. «А мне кажется, это смог. Воняет сильно», — сказал третий. В Уральском гидрометцентре объяснили, что это не смог, а туман. Опасности для здоровья он не представляет. «Лишь водителям нужно быть осторожнее на дорогах», — предупредили синоптики. При этом они напомнили, что в Екатеринбурге с вечера 5 февраля до 11-го числа действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. В этот период в городе сложится нежелательная обстановка с рассеиванием вредных примесей в атмосфере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...