Утром 6 февраля Екатеринбург накрыл густой туман. Фотографиями городского пейзажа поделились читатели URA.RU.
«Вышел из дома и почувствовал себя героем мультика „Ежик в тумане“. Соседних улиц не видно», — описал один из собеседников URA.RU. «Ехал в машине и боялся: видимость нулевая», — добавил другой. «А мне кажется, это смог. Воняет сильно», — сказал третий.
В Уральском гидрометцентре объяснили, что это не смог, а туман. Опасности для здоровья он не представляет. «Лишь водителям нужно быть осторожнее на дорогах», — предупредили синоптики.
При этом они напомнили, что в Екатеринбурге с вечера 5 февраля до 11-го числа действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. В этот период в городе сложится нежелательная обстановка с рассеиванием вредных примесей в атмосфере.
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