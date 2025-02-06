NYT: чиновники в США в шоке после слов Трампа об «оккупации» Газы

Американские госслужащие остались в шоке после заявления президента США Дональда Трампа о «взятии под контроль» сектора Газа. Чиновники пока даже не успели провести оценку осуществимости данной идеи передает New York Times.
«Когда Трамп объявил во вторник свое предложение о взятии сектора Газа под контроль Соединенными Штатами, он шокировал даже высокопоставленных членов своего собственного Белого дома и правительства», — передает издание. Газета ссылается на свои источники.
По словам журналистов, внутри администрации США не проводилось встреч с Госдепартаментом или Пентагоном, которые являются стандартной процедурой при рассмотрении значимых внешнеполитических инициатив. Команда Трампа не занималась даже базовым планированием для оценки реализуемости предложенной идеи, добавили собеседники издания.
Ранее стало известно, что идея Трампа о «взятии под контроль» сектора Газа была разработана недавно. О решении было известно лишь ближайшему окружению президента, писал «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.