05 февраля 2025

В Екатеринбурге таксист «Яндекса» изнасиловал студентку

© Служба новостей «URA.RU»
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Виновен ли водитель такси, установят следователи Фото:

В Екатеринбурге водитель сервиса «Яндекс. Такси» подозревается в изнасиловании пассажирки — 17-летней студентки одного из техникумов. Мужчину, который является гражданином Узбекистана, ищут, сообщил URA.RU источник.

«Девушка заказала такси в приложении „Яндекса“. Прибыл желтый автомобиль Skoda Rapid, за рулем которого был 37-летний гражданин Узбекистана. Он отвез пассажирку на нужный адрес в Железнодорожном районе, а позже юная гражданка заявила, что шофер там ее изнасиловал», — объяснил собеседник агентства.

С его слов, в России подозреваемый находится законно. Как сообщил агентству пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых, транспортное средство, на котором передвигается подозреваемый, и сам молодой человек, разыскиваются сыщиками уголовного розыска и нарядами Госавтоинспекции. Установление его местонахождения и задержания взято на контроль руководством ГУ МВД области.

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В Екатеринбурге водитель сервиса «Яндекс. Такси» подозревается в изнасиловании пассажирки — 17-летней студентки одного из техникумов. Мужчину, который является гражданином Узбекистана, ищут, сообщил URA.RU источник. «Девушка заказала такси в приложении „Яндекса“. Прибыл желтый автомобиль Skoda Rapid, за рулем которого был 37-летний гражданин Узбекистана. Он отвез пассажирку на нужный адрес в Железнодорожном районе, а позже юная гражданка заявила, что шофер там ее изнасиловал», — объяснил собеседник агентства. С его слов, в России подозреваемый находится законно. Как сообщил агентству пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых, транспортное средство, на котором передвигается подозреваемый, и сам молодой человек, разыскиваются сыщиками уголовного розыска и нарядами Госавтоинспекции. Установление его местонахождения и задержания взято на контроль руководством ГУ МВД области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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