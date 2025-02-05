В Екатеринбурге таксист «Яндекса» изнасиловал студентку

В Екатеринбурге водитель сервиса «Яндекс. Такси» подозревается в изнасиловании пассажирки — 17-летней студентки одного из техникумов. Мужчину, который является гражданином Узбекистана, ищут, сообщил URA.RU источник.
«Девушка заказала такси в приложении „Яндекса“. Прибыл желтый автомобиль Skoda Rapid, за рулем которого был 37-летний гражданин Узбекистана. Он отвез пассажирку на нужный адрес в Железнодорожном районе, а позже юная гражданка заявила, что шофер там ее изнасиловал», — объяснил собеседник агентства.
С его слов, в России подозреваемый находится законно. Как сообщил агентству пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых, транспортное средство, на котором передвигается подозреваемый, и сам молодой человек, разыскиваются сыщиками уголовного розыска и нарядами Госавтоинспекции. Установление его местонахождения и задержания взято на контроль руководством ГУ МВД области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!