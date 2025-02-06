Депутат предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для мам

Депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева предложила последовать примеру Японии и рассмотреть возможность четырехдневной рабочей недели. Об этом она заявила в беседе с журналистом URA.RU.
«России стоило бы присмотреться к эксперименту с четырехдневной рабочей неделей. Для многих работающих матерей это станет спасением», — считает Авксентьева. Сокращая количество рабочих дней, в Японии надеются восстановить баланс между трудовой деятельностью и личной жизнью сотрудников. Власти рассчитывают, что супруги задумаются о детях, если у них будет больше времени на семью.
По словам Авксентьевой, разумные зарубежные примеры можно и нужно адаптировать к российской правовой системе. «Считаю, что такие инициативы стоит рассматривать, изучать их экономическую состоятельность», — говорит она.
При этом другие страны порой прибегают к очень необычным способам повлиять на рождаемость. Массовые свидания, отключение света после 18 часов, особые семейные путешествия с целью забеременеть, — подробнее о том, как в мире пытаются простимулировать женщин иметь детей и к каким практикам присматриваются российские власти, читайте в материале URA.RU.
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