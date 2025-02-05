05 февраля 2025

Три самолета не смогли посадить в Екатеринбурге из-за густого тумана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, смог, самолет, туман, ночной аэропорт
Кольцово продолжит работать в густой туман Фото:

Три самолета из Худжанда, Благовещенска и Владивостока не смогли посадить в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за густого тумана, который накрыл город утром 6 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани.

«Аэропорт Кольцово не прекращает работу в текущих метеоусловиях. Однако в периоды ухудшения видимости из-за блуждающего ледяного тумана на аэродроме на запасной ушли рейсы, следовавшие в Екатеринбург из Худжанда, Благовещенска и Владивостока», — следует из поста telegram-канала аэропорта.

По словам читателя URA.RU, в Кольцово уже начали задерживать рейсы из-за метеоусловий. «При этом пассажиров пускают в самолеты», — отметил собеседник.

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Екатеринбурге действует с вечера 5 февраля до 11-го числа. В этот период сложится нежелательная обстановка с рассеиванием вредных примесей в атмосфере. Туман окутал еще несколько свердловских городов.

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Три самолета из Худжанда, Благовещенска и Владивостока не смогли посадить в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за густого тумана, который накрыл город утром 6 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани. «Аэропорт Кольцово не прекращает работу в текущих метеоусловиях. Однако в периоды ухудшения видимости из-за блуждающего ледяного тумана на аэродроме на запасной ушли рейсы, следовавшие в Екатеринбург из Худжанда, Благовещенска и Владивостока», — следует из поста telegram-канала аэропорта. По словам читателя URA.RU, в Кольцово уже начали задерживать рейсы из-за метеоусловий. «При этом пассажиров пускают в самолеты», — отметил собеседник. Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Екатеринбурге действует с вечера 5 февраля до 11-го числа. В этот период сложится нежелательная обстановка с рассеиванием вредных примесей в атмосфере. Туман окутал еще несколько свердловских городов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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