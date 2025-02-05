Три самолета из Худжанда, Благовещенска и Владивостока не смогли посадить в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за густого тумана, который накрыл город утром 6 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани.
«Аэропорт Кольцово не прекращает работу в текущих метеоусловиях. Однако в периоды ухудшения видимости из-за блуждающего ледяного тумана на аэродроме на запасной ушли рейсы, следовавшие в Екатеринбург из Худжанда, Благовещенска и Владивостока», — следует из поста telegram-канала аэропорта.
По словам читателя URA.RU, в Кольцово уже начали задерживать рейсы из-за метеоусловий. «При этом пассажиров пускают в самолеты», — отметил собеседник.
Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Екатеринбурге действует с вечера 5 февраля до 11-го числа. В этот период сложится нежелательная обстановка с рассеиванием вредных примесей в атмосфере. Туман окутал еще несколько свердловских городов.
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