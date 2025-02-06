В Екатеринбурге возбудили уголовное дело об убийстве студента из Киргизии

Кто и почему 13 лет назад похитил студента, выясняют свердловские следователи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге возбудили новое уголовное дело, связанное с похищением студента-киргиза 13 лет назад. Тогда 19-летнего парня увезли в машине в неизвестном направлении, он до сих пор не найден. В преступлении подозревают двух граждан Киргизии, они объявлены в розыск. Подробности громкой и загадочной истории URA.RU раскрыл источник.

«Следственным отделом по Железнодорожному району возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — „Убийство“. Речь идет о давних событиях, когда в Екатеринбурге похитили студента из Киргизии. Он до сих пор не найден — ни живым, ни мертвым», — рассказал собеседник агентства.

О судьбе парня уже 13 лет ничего неизвестно Фото: открытые источники

Преступление произошло ночью 23 апреля 2012 года на улице Бебеля. Студент-заочник РГППУ Нурмамат Мухамедали ехал в «Волге» с двумя друзьями. Неожиданно их машину преднамеренно протаранил ГАЗ-3110 светло-серого или серебристого цвета. Из авто выскочили несколько человек, вытащили парня из «Волги», засунули в свою машину и увезли. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

Как сообщал тогда СКР, отрабатывалось несколько версий похищения. По одной из них, преступлению предшествовал конфликт между студентом и его похитителями. По другой, оно могло быть связано с некой «неофициальной деятельностью потерпевшего», о которой никто не знал. Было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ — «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Родные искали студента даже с помощью передачи «Жди меня», но парень словно в воду канул.



«Тем не менее еще в 2014 году обвиняемыми по этому делу были привлечены два гражданина Киргизии. Они были объявлены в розыск. Сейчас появилась информация, что оба мужчины сбежали из России и скрываются на территории других государств. Они объявлены уже в международный розыск, расследование продолжается», — добавил собеседник. За комментарием агентство обратилось в пресс-службу свердловского СКР. Ответ ожидается.

13 лет назад распространялись ориентировки на подозреваемых Фото: открытые источники

Причину преступления пока так и не назвали Фото: открытые источники

Подозреваемых 13 лет назад было трое Фото: открытые источники