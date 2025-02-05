Муж купил для Альфриды Мухаматрахимовой 10 билетов, и один из них оказался счастливымФото предоставлено компанией «Столото»
Пенсионерка из Свердловской области Альфрида Мухаматрахимова выиграла миллион рублей в лотерее. Удачу ей принес счастливый билет, который ее семья купила в магазине заодно с макаронами. Подробности URA.RU рассказали в компании «Столото».
«Супруг Альфриды Мухаматрахимовой регулярно покупает билеты „Русского лото“ для своей любимой жены. В один из дней обычная поездка в продуктовый магазин за макаронами закончилась покупкой 10 билетов в фирменной точке продаж „Столото“. В результате один из них принес Альфриде Аухатовне выигрыш в миллион рублей», — объяснили представители организации.
«Когда услышала, что мой билет выиграл, слезы потекли сами собой. Для меня один миллион рублей — большое событие!» — рассказала со своей стороны победительница.
Она сейчас на пенсии, а ранее работала бухгалтером. У них с мужем большая и дружная семья: две дочери, внук и внучка. Близкие часто собираются в семейном кругу и даже ездят вместе отдыхать за границу. На выигранные деньги пенсионерка планирует купить новую машину для внучки и сделать незабываемые подарки всем своим родным.
Пенсионерка чрезвычайно рада миллиону рублей
Фото предоставлено компанией «Столото»
На выигранные деньги свердловчанка намерена сделать подарки своим родным
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Пенсионерка из Свердловской области Альфрида Мухаматрахимова выиграла миллион рублей в лотерее. Удачу ей принес счастливый билет, который ее семья купила в магазине заодно с макаронами. Подробности URA.RU рассказали в компании «Столото». «Супруг Альфриды Мухаматрахимовой регулярно покупает билеты „Русского лото“ для своей любимой жены. В один из дней обычная поездка в продуктовый магазин за макаронами закончилась покупкой 10 билетов в фирменной точке продаж „Столото“. В результате один из них принес Альфриде Аухатовне выигрыш в миллион рублей», — объяснили представители организации. «Когда услышала, что мой билет выиграл, слезы потекли сами собой. Для меня один миллион рублей — большое событие!» — рассказала со своей стороны победительница. Она сейчас на пенсии, а ранее работала бухгалтером. У них с мужем большая и дружная семья: две дочери, внук и внучка. Близкие часто собираются в семейном кругу и даже ездят вместе отдыхать за границу. На выигранные деньги пенсионерка планирует купить новую машину для внучки и сделать незабываемые подарки всем своим родным.