Пенсионерка из Свердловской области купила макароны и стала миллионером. Фото

06 февраля 2025 в 12:06 Размер текста - 17 +

Муж купил для Альфриды Мухаматрахимовой 10 билетов, и один из них оказался счастливым Фото предоставлено компанией «Столото» Пенсионерка из Свердловской области Альфрида Мухаматрахимова выиграла миллион рублей в лотерее. Удачу ей принес счастливый билет, который ее семья купила в магазине заодно с макаронами. Подробности URA.RU рассказали в компании «Столото». «Супруг Альфриды Мухаматрахимовой регулярно покупает билеты „Русского лото“ для своей любимой жены. В один из дней обычная поездка в продуктовый магазин за макаронами закончилась покупкой 10 билетов в фирменной точке продаж „Столото“. В результате один из них принес Альфриде Аухатовне выигрыш в миллион рублей», — объяснили представители организации. «Когда услышала, что мой билет выиграл, слезы потекли сами собой. Для меня один миллион рублей — большое событие!» — рассказала со своей стороны победительница. Она сейчас на пенсии, а ранее работала бухгалтером. У них с мужем большая и дружная семья: две дочери, внук и внучка. Близкие часто собираются в семейном кругу и даже ездят вместе отдыхать за границу. На выигранные деньги пенсионерка планирует купить новую машину для внучки и сделать незабываемые подарки всем своим родным. Пенсионерка чрезвычайно рада миллиону рублей Фото предоставлено компанией «Столото» На выигранные деньги свердловчанка намерена сделать подарки своим родным Фото предоставлено компанией «Столото» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пенсионерка из Свердловской области Альфрида Мухаматрахимова выиграла миллион рублей в лотерее. Удачу ей принес счастливый билет, который ее семья купила в магазине заодно с макаронами. Подробности URA.RU рассказали в компании «Столото». «Супруг Альфриды Мухаматрахимовой регулярно покупает билеты „Русского лото“ для своей любимой жены. В один из дней обычная поездка в продуктовый магазин за макаронами закончилась покупкой 10 билетов в фирменной точке продаж „Столото“. В результате один из них принес Альфриде Аухатовне выигрыш в миллион рублей», — объяснили представители организации. «Когда услышала, что мой билет выиграл, слезы потекли сами собой. Для меня один миллион рублей — большое событие!» — рассказала со своей стороны победительница. Она сейчас на пенсии, а ранее работала бухгалтером. У них с мужем большая и дружная семья: две дочери, внук и внучка. Близкие часто собираются в семейном кругу и даже ездят вместе отдыхать за границу. На выигранные деньги пенсионерка планирует купить новую машину для внучки и сделать незабываемые подарки всем своим родным.