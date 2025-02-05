05 февраля 2025

Пенсионерка из Свердловской области купила макароны и стала миллионером. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Муж купил для Альфриды Мухаматрахимовой 10 билетов, и один из них оказался счастливым
Муж купил для Альфриды Мухаматрахимовой 10 билетов, и один из них оказался счастливым

Пенсионерка из Свердловской области Альфрида Мухаматрахимова выиграла миллион рублей в лотерее. Удачу ей принес счастливый билет, который ее семья купила в магазине заодно с макаронами. Подробности URA.RU рассказали в компании «Столото».

«Супруг Альфриды Мухаматрахимовой регулярно покупает билеты „Русского лото“ для своей любимой жены. В один из дней обычная поездка в продуктовый магазин за макаронами закончилась покупкой 10 билетов в фирменной точке продаж „Столото“. В результате один из них принес Альфриде Аухатовне выигрыш в миллион рублей», — объяснили представители организации.

«Когда услышала, что мой билет выиграл, слезы потекли сами собой. Для меня один миллион рублей — большое событие!» — рассказала со своей стороны победительница.

Она сейчас на пенсии, а ранее работала бухгалтером. У них с мужем большая и дружная семья: две дочери, внук и внучка. Близкие часто собираются в семейном кругу и даже ездят вместе отдыхать за границу. На выигранные деньги пенсионерка планирует купить новую машину для внучки и сделать незабываемые подарки всем своим родным.

Пенсионерка чрезвычайно рада миллиону рублей
Пенсионерка чрезвычайно рада миллиону рублей
На выигранные деньги свердловчанка намерена сделать подарки своим родным
На выигранные деньги свердловчанка намерена сделать подарки своим родным

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Пенсионерка из Свердловской области Альфрида Мухаматрахимова выиграла миллион рублей в лотерее. Удачу ей принес счастливый билет, который ее семья купила в магазине заодно с макаронами. Подробности URA.RU рассказали в компании «Столото». «Супруг Альфриды Мухаматрахимовой регулярно покупает билеты „Русского лото“ для своей любимой жены. В один из дней обычная поездка в продуктовый магазин за макаронами закончилась покупкой 10 билетов в фирменной точке продаж „Столото“. В результате один из них принес Альфриде Аухатовне выигрыш в миллион рублей», — объяснили представители организации. «Когда услышала, что мой билет выиграл, слезы потекли сами собой. Для меня один миллион рублей — большое событие!» — рассказала со своей стороны победительница. Она сейчас на пенсии, а ранее работала бухгалтером. У них с мужем большая и дружная семья: две дочери, внук и внучка. Близкие часто собираются в семейном кругу и даже ездят вместе отдыхать за границу. На выигранные деньги пенсионерка планирует купить новую машину для внучки и сделать незабываемые подарки всем своим родным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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