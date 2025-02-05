Жители Салехарда получают гигантские счета за свет, несмотря на заморозку тарифов

Жителям частных домовладений в Салехарде и других городах ЯНАО продолжают приходить большие суммы за электроэнергию в счетах от коммунальщиков. Распоряжение о заморозке тарифов коснулось только «децентрализованных зон», к которым города не относятся, сообщили в URA.RU в мэрии окружной столицы.
«Основная проблема возникла у жителей городов и ближайших садоводческих хозяйств, которые отапливают дома с помощью электрокотлов. В данный момент в Салехарде около 1290 домохозяйств могут перейти на газ, для этого есть все необходимые условия», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
Распоряжение о заморозке на один год тарифов на электроэнергию, которое подписал директор департамента тарифной политики Дмитрий Афанасьев, в основном коснулось отдаленных поселений ЯНАО — так называемой «децентрализованной зоны», так как эти поселки находятся в региональной зоне ответственности. А вот жители «централизованной зоны» такой возможности не имеют.
«На данный момент мы как орган регулирования с коллегами из Тюмени и ХМАО прорабатываем этот вопрос с Федерацией. Пока все в работе, это решение небыстрое, но то, что касается наших полномочий, — мы все делаем», — разъяснил заместитель директора департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО Алексей Дачкин журналистам «Ямал-медиа».
В администрации Салехарда URA.RU пояснили, что работа в направлении снижения тарифов уже идет. В качестве альтернативных мер жителям предлагают перейти на газ, где это возможно. Кроме того, прорабатывается вариант, что механизм «коммунальной амнистии» будет запускаться два раза в год — в мае и декабре, а не как сейчас — только в декабре. Жители смогут погасить долг по платежам без учета пени.
Также представители «Салехардэнерго» заверяют, что в случае задолженности никто не будет ограничивать потребление ресурсов. Вода исправно будет поступать в дома, а где вода привозная, там ее жители также будут получать.
Ранее URA.RU рассказывало о причинах высоких цен на электроэнергию в платежках жителей Ямала. Из-за новой тарификации суммы за пользование электричеством выросли на десятки тысяч рублей.
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