Как подать на развод в 2025 году: советы адвоката

Развод не всегда проходит мирно, поэтому порядок этой процедуры регулируются законом. Как подать заявление, какие документы нужны, как развестись семьям с детьми и ипотекой в 2025 году — в материале URA.RU.
Расторжение брака
Процедура расторжения брака может быть инициирована как по взаимному согласию сторон, так и в одностороннем порядке. Вариант развода зависит от наличия общего согласия супругов, а также от ряда других факторов, таких как наличие несовершеннолетних детей и общего имущества. В зависимости от обстоятельств, процесс может быть проведен через органы ЗАГСа или через судебные инстанции.
Как подать на развод без суда
В случаях, когда супруги достигли взаимного согласия о расторжении брака, отсутствуют общие несовершеннолетние дети и обе стороны дееспособны, возможно произвести развод без проведения судебного разбирательства. Об этом говорится на сайте Консультационного центра ДОМ.РФ.
Для этого необходимо подать соответствующее заявление в органы ЗАГС по месту проживания одного из супругов или в место регистрации брака. Также заявление можно подать в электронной форме через портал Госуслуг, предварительно заверив его электронной подписью. После оплаты государственной пошлины супругам нужно будет явиться в назначенную дату для получения свидетельства о разводе.
Куда обращаться при разводе
По словам адвоката по семейным делам Ильи Титова, заявление на развод можно подать онлайн на сайте МФЦ или Госуслугах. Однако это возможно в случае, если решение совместное и у пары нет общих несовершеннолетних детей.
Также развестись с супругом можно через органы ЗАГС, если:
- оба согласны на развод и не имеют совместных несовершеннолетних детей;
- супруг (супруга) пропал без вести;
- признан недееспособным;
- осужден к лишению свободы более чем на 3 года.
По словам Ильи Титова, без согласия второй стороны можно расторгнуть брак в последних трех случаях. При чем наличие совместных несовершеннолетних детей не имеет значения. Во всех остальных случаях развод проходит через суд.
Какие документы нужны для развода
Если супруги разводятся по взаимному согласию и у них нет совместных детей, в ЗАГС необходимо подать: документы, удостоверяющие личности супругов, совместное заявление, свидетельство о заключении брака, квитанцию об уплате государственной пошлины. Если документы для развода направляются онлайн, то потребуется также усиленная квалифицированная электронная подпись обоих состоящих в браке.
"При разводе в случае признании второго супруга недееспособным, пропавшим без вести или осужденным более чем на 3 года, то к этим документам еще добавляется копия решения суда, вступившего в законную силу, о признании", — уточнил Илья Титов.
Госпошлина на развод
Стоимость регистрации расторжения брака в 2025 году составляет 5000 рублей с каждого из супругов в большинстве случаев. Однако в ситуациях, когда один из супругов подает заявление на развод по причине того, что второй супруг признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден на срок более трех лет, стоимость процедуры снижается до 350 рублей.
Сроки рассмотрения
Процедура развода завершается ЗАГСом по истечении месяца со дня подачи заявления. Тогда же выдается свидетельство. Его получает каждая сторона, после чего супруги перестают считаться мужем и женой.
Развод: раздел имущества и алименты
Одной из главных проблем, возникающих во время развода, является вопрос раздела имущества и финансовая поддержка детей, завил юрист. «Для ускорения процесса расторжения брака необходимо заранее подготовить все необходимые документы, определить, с кем из родителей будут жить дети, кто будет принимать участие в воспитании детей», — советует эксперт.
Раздел имущества
Супруги имеют право самостоятельно решить, в каких долях разделить собственность. Для этого они должны представить на рассмотрение суда соответствующее соглашение. Если такой документ нарушает интересы детей или одного из супругов, суд обязан разделить имущество с учетом конкретной ситуации.
Вместе нажитое имущество, делится:
- недвижимость;
- движимое имущество;
- банковские вклады;
- драгоценности;
- ценные бумаги;
- доходы от какой-либо деятельности;
- нецелевые пособия.
Как делится имущество, приобретенное на маткапитал и под ипотеку
Все имущество, приобретенное в браке, принадлежит обоим супругам независимо от того, на кого оно оформляется, уточнил адвокат. По его словам, если муж и жена не подписали брачный договор, то после развода приобретенное в ипотеку жилье будет делиться пополам, так же, как и остальное имущество.
«Имущество, которое находится в ипотеке, может быть разделено либо по решению суда, либо по соглашению между супругами. Это также может быть брачный договор. Если это делается по соглашению между супругами и имущество находится в залоге у банка, то такое соглашение может быть подписано только с согласия банка. Или переход права собственности должен быть предусмотрен после погашения ипотеки», — объяснил Илья Титов.
Также юрист отметил, что раздел имущества, приобретенного с использованием средств материнского капитала, производится с учетом интересов детей, которые наряду с родителями признаются участниками долевой собственности. «Определение долей родителей и детей в праве собственности на такое жилое помещение осуществляется исходя из равенства их долей на средства маткапитала, потраченные на жилье», — отметил специалист.
Содержание детей
В процессе рассмотрения дела о разводе участники могут сами договориться о вариантах проживания детей и выплаты алиментов. Этот документ устанавливает, с кем из родителей дети останутся жить после развода, и определяет условия их материального обеспечения.
"В случае отсутствия такого соглашения или если его положения нарушают интересы детей или права одной из сторон, суд обязан определить, с кем из родителей будут жить дети. Также суд определяет размер и порядок алиментных выплат, решая, с какого родителя и в какой сумме будут взиматься алименты на содержание несовершеннолетних", — сообщил адвокат Титов.
Когда могут отложить оформление развода
Беременность женщины может стать причиной отсрочки бракоразводного процесса, уточнил эксперт. Это возможно только в том случае, если женщина против развода. Тогда мужу необходимо будет подождать до момента рождения ребенка, а также до достижения им однолетнего возраста.
После этого периода муж имеет право повторно инициировать процедуру развода. При этом адвокат уточнил, что развод в период беременности возможен, если он инициирован самой женщиной.
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