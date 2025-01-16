Семейная ипотека — 2025: что изменилось, как оформить кредит

«Семейная ипотека» — программа жилищного кредитования для российских семей с детьми, которая позволяет им взять льготную ипотеку по сниженной ставке. Она стартовала в России в 2018 году. Основное обновление было внесено в июле 2024 года, когда программа была продлена до конца 2030 года. Кто может взять льготный кредит и как его оформить — в материале URA.RU.
Что изменилось
Ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал, что одним из значимых изменений стало введение правила, согласно которому в рамках семейной ипотечной программы можно воспользоваться только одним жилищным кредитом. Он уточнил, что при этом учитываются и ранее выданные льготные кредиты. Также было объявлено, что программа будет продолжена до 2030 года, хотя изначально предполагалось, что она завершится 1 июля 2024 года.
В этом году, по словам эксперта, возможно расширение программы «Семейная ипотека» на покупку жилья на вторичном рынке. С таким предложением выступал президент РФ Владимир Путин. По словам Дмитрия Ракуты, изменения коснутся только определенных регионов. «Речь идет о Севере, отдаленных уголках России, где нет строительства новых домов и работает только вторичный рынок жилья. В этих регионах имеет смысл введения программы, так как те, кто претендуют на семейную ипотеку, не могут ею воспользоваться», — отметил эксперт.
Кто может взять семейную ипотеку
По информации Консультационного центра ДОМ.РФ, жилищный кредит по новым условиям программы могут оформить:
- семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет (на старых условиях программой могли воспользоваться семьи, где есть ребенок до 18 лет);
- семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тыс. человек и имеющие двух несовершеннолетних детей (от 7 до 18 лет). Ипотеку можно оформить на квартиру в новостройке или строительство дома;
- семьи с двумя несовершеннолетними детьми, проживающие в регионах с низким объемом строительства или проживающие в регионах, имеющих индивидуальные программы развития. Всего таких регионов 35;
- семьи, где есть ребенок-инвалид.
Дмитрий Ракута уточнил, что семьи, в которых есть двое несовершеннолетних детей, также могут воспользоваться программой. Однако в этом случае они могут приобрести из недвижимости только дом. Взять в ипотеку квартиру им не удастся, уточняет эксперт. При этом речь идет о приобретении жилья только на территории малых городов с населением до 50 тысяч человек или в 35 регионах, где нет ограничений по численности населения.
Он также отметил, что семья может дважды принять участие в программе. «Если у жены есть семейная ипотека, то муж также может взять кредит по этой программе. Однако это возможно при условии, если ранее он не должен был брать семейную ипотеку и не был созаемщиком», — уточнил брокер.
Условия программы
Процентная ставка в рамках программы установлена на уровне 6% в год для всех регионов страны. Размер первоначального взноса не изменился и составляет 20% от стоимости приобретаемой жилплощади. В пределах Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимально возможная сумма кредита на льготных условиях с процентной ставкой 6% равна 12 миллионам рублей, тогда как в остальных регионах страны максимальная сумма составляет до 6 миллионов рублей.
Какое жилье можно взять
Семейную ипотеку можно использовать:
- на приобретение готовой квартиры или в строящемся доме у застройщика по ДДУ или договору купли-продажи;
- приобретение строящегося или готового дома у застройщика по ДДУ или договору купли-продажи;
- покупку квартиры или дома у закрытого паевого инвестиционного фонда, Фонда развития территорий или Московского фонда реновации жилой застройки;
- строительство дома с привлечением подрядчика и с использованием счета эскроу для оплаты;
- покупку вторичного жилья в регионах, где нет строящихся многоквартирных домов по данным ЕИСЖС (доступно только для семей с детьми-инвалидами).
Как оформить ипотеку
Список документов примерно одинаковый во всех банках:
- паспорт заемщика и, при наличии, созаемщиков,
- свидетельство о рождении ребенка или всех детей,
- для родителей детей-инвалидов — справка об инвалидности,
- СНИЛС всех членов семьи,
- свидетельство о браке,
- документы о доходах.
Эксперт по недвижимости подчеркивает, банк, куда подана заявка, оценивает заемщика, как и любого другого ипотечника — его платежеспособности и кредитную историю. «Для получения кредита необходимо соответствие ряду стандартных требований: наличие гражданства, достаточный доход для обслуживания кредита, а также положительная кредитная история», — отмечает Дмитрий Ракута.
Рефинансирование кредита и использование маткапитала
В отличие от других программ, «Семейная ипотека» позволяет рефинансировать действующий ипотечный кредит по льготной ставке до 6% годовых, сообщает Дмитрий Ракута. «Рефинансировать можно только ипотеку на приобретение жилья от застройщика по договору-купли продажи или договору участия в долевом строительстве. По программе нельзя рефинансировать ипотеку на приобретение вторичного жилья», — сообщил эксперт.
По его словам, условием рефинансирования является воспитание ребенка в возрасте до 7 лет или ребенка с инвалидностью.
Кроме того, программа позволяет оплатить первоначальный взнос за счет средств материнского капитала. Однако можно использовать средства маткапитала не для ежемесячных платежей, а только в качестве первоначального взноса. Некоторые банки дают возможность заемщикам использовать материнский капитал для досрочного погашения кредита, отмечает эксперт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.