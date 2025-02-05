В столовой школы №4 Ялуторовска (Тюменская область) мыши бегают прямо по столам в обеденной зоне учеников. Информация об этом появилась в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». Одного из грызунов ученики успели снять на видео.
«Примите уже меры к школьной столовой города Ялуторовска. Мало того, что тараканы ходят в кабинетах, так еще и мыши падают с потолка во время обеда. Школа номер №4», — указано в публикации.
В комментариях к записи мнения пользователей разделились. «А это уже повод оценить работу областных властей. Именно в их обязанности входит проверка качества и соблюдения требований законодательства. И самое смешное заключается в том, что до сих пор чиновники не уяснили, что скрыть что-либо просто невозможно, и отвечать за свои косяки придется так или иначе. Но работать так не хочется», — считает Богдан Борсук. «Школьники дуреют с этой прикормки», — пошутил Эмин Абдурахманов. «Лишь бы сплетни пособирать. Наказать бы за ложное видео, чтобы понимали», — заявил Ринат Бакиров.
На инцидент отреагировали в областной прокуратуре. «Прокуратура Тюменской области поручила Ялуторовскому межрайонному прокурору провести проверку исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом законодательстве, дать оценку действиям (бездействию) администрации школы. По итогам проверки будут приняты меры реагирования», — указано в официальном telegram-канале ведомства.
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