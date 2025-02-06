В ФРГ не выявили причастности России к заливке машин монтажной пеной

Министерство внутренних дел Германии не обнаружило доказательств причастности российских спецслужб к инцидентам с залитыми монтажной пеной выхлопными трубами автомобилей. Об этом заявил представитель ведомства Ларс Хармсен.
«На данный момент у министерства внутренних дел нет доказательств, никаких конкретных доказательств российской причастности или соответствующей подоплеки», — сообщил Ларс Хармсен журналистам. Его слова приводит РИА Новости.
Расследование по случаям вандализма продолжается. Правоохранительные органы Германии прилагают все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в инциденте виновата Россия. По ее мнению, это была «тщательно спланированная операция Кремля». Сама история развернулась в декабре 2024 года. Тогда неизвестные заливали выхлопные трубы машин монтажной пеной. Также они расклеивали фотографии вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека.
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